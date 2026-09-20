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Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue купить с доставкой в Москве
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Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue

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Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 1
Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 2
Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 3
Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 4
Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 5
Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 6
Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 7
Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 8
Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 9
Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
детский
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 1
  • Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 2
  • Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 3
  • Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 4
  • Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 5
  • Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 6
  • Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 7
  • Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 8
  • Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 9
  • Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538512
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
детский
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
580

Описание товара Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue

Levenhuk LabZZ WTT10 – то, что нужно детской компании для учебных походов, командных игр во дворе или летнем лагере. В набор входят два бинокля для изучения окрестностей и две рации, позволяющих передавать сообщения. Функционал раций оценят и взрослые: управление осуществляется с помощью кнопок или голосом, есть шумоподавление, функции сканирования и мониторинга радиоэфира. В активной фазе игры клавиатуру можно заблокировать. Кроме того, рации оснащены ЖК-экранами, разъемами для наушников и встроенными фонариками.

Отзывы о товаре Комплект раций и биноклей Levenhuk LabZZ WTT10 Blue




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
детский
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk LabZZ WTT10 – то, что нужно детской компании для учебных походов, командных игр во дворе или летнем лагере. В набор входят два бинокля для изучения окрестностей и две рации, позволяющих передавать сообщения. Функционал раций оценят и взрослые: управление осуществляется с помощью кнопок или голосом, есть шумоподавление, функции сканирования и мониторинга радиоэфира. В активной фазе игры клавиатуру можно заблокировать. Кроме того, рации оснащены ЖК-экранами, разъемами для наушников и встроенными фонариками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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