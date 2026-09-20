Бинокль Levenhuk Travel 8x21
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk Travel 8x21
Если вы ищете бинокль для поездок, обратите внимание на модель Levenhuk Travel 8x21. Это сверхкомпактный и легкий туристический бинокль, который отлично проявит себя в любом путешествии. Его можно захватить с собой в рюкзаке или просто в кармане куртки, чтобы любоваться природой или архитектурой новых мест. Благодаря небольшой дистанции ближнего фокуса удобно рассматривать не только отдаленные цели, но и объекты в двух шагах – это пригодится при наблюдениях за птицами на озере или животными в зоопарке, а также при посещении музеев и выставок. Несмотря на миниатюрные габариты, в бинокле Levenhuk Travel 8x21 использованы классические призмы Porro. Оптика сделана из стекла BK-7, все поверхности дополнены несколькими слоями просветляющего покрытия. Это выводит качество изображения на высокий уровень, добавляя яркости и контрастности, особенно в ясную погоду. Фокус настраивается с помощью барабана по центру, есть опция коррекции диоптрий. Корпус обтекаемой формы сделан из долговечного ABS-пластика. Межзрачковое расстояние регулируется в широком диапазоне, поэтому смотреть в бинокль будет удобно всей семье, включая детей.
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