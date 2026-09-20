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Бинокль Levenhuk Travel 8x21 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Levenhuk Travel 8x21

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Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 2
Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 3
Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 4
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Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 6
Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 7
Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 8
Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 9
Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Travel 8x21 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538503
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
275

Описание товара Бинокль Levenhuk Travel 8x21

Если вы ищете бинокль для поездок, обратите внимание на модель Levenhuk Travel 8x21. Это сверхкомпактный и легкий туристический бинокль, который отлично проявит себя в любом путешествии. Его можно захватить с собой в рюкзаке или просто в кармане куртки, чтобы любоваться природой или архитектурой новых мест. Благодаря небольшой дистанции ближнего фокуса удобно рассматривать не только отдаленные цели, но и объекты в двух шагах – это пригодится при наблюдениях за птицами на озере или животными в зоопарке, а также при посещении музеев и выставок. Несмотря на миниатюрные габариты, в бинокле Levenhuk Travel 8x21 использованы классические призмы Porro. Оптика сделана из стекла BK-7, все поверхности дополнены несколькими слоями просветляющего покрытия. Это выводит качество изображения на высокий уровень, добавляя яркости и контрастности, особенно в ясную погоду. Фокус настраивается с помощью барабана по центру, есть опция коррекции диоптрий. Корпус обтекаемой формы сделан из долговечного ABS-пластика. Межзрачковое расстояние регулируется в широком диапазоне, поэтому смотреть в бинокль будет удобно всей семье, включая детей.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Travel 8x21




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы ищете бинокль для поездок, обратите внимание на модель Levenhuk Travel 8x21. Это сверхкомпактный и легкий туристический бинокль, который отлично проявит себя в любом путешествии. Его можно захватить с собой в рюкзаке или просто в кармане куртки, чтобы любоваться природой или архитектурой новых мест. Благодаря небольшой дистанции ближнего фокуса удобно рассматривать не только отдаленные цели, но и объекты в двух шагах – это пригодится при наблюдениях за птицами на озере или животными в зоопарке, а также при посещении музеев и выставок. Несмотря на миниатюрные габариты, в бинокле Levenhuk Travel 8x21 использованы классические призмы Porro. Оптика сделана из стекла BK-7, все поверхности дополнены несколькими слоями просветляющего покрытия. Это выводит качество изображения на высокий уровень, добавляя яркости и контрастности, особенно в ясную погоду. Фокус настраивается с помощью барабана по центру, есть опция коррекции диоптрий. Корпус обтекаемой формы сделан из долговечного ABS-пластика. Межзрачковое расстояние регулируется в широком диапазоне, поэтому смотреть в бинокль будет удобно всей семье, включая детей.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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