Бинокль Levenhuk Travel 10x25

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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538498
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Levenhuk Travel 10x25 – компактный туристический бинокль с 10-кратным увеличением. Он отлично подойдет для наблюдений в путешествии, на экскурсии или спортивном мероприятии. Благодаря небольшому весу и наличию в комплекте чехла бинокль удобно захватить с собой на прогулку: с ним можно провести целый день в дороге, изучая природу или архитектуру незнакомых мест. А небольшая дистанция фокусировки делает прибор удобным и для рассматривания близкорасположенных объектов – например, в зоопарке, музее или арт-пространстве. Оптика бинокля Levenhuk Travel 10x25 сделана из стекла BK-7, в ее основе лежат Porro-призмы. Полное многослойное просветление призм и линз хорошо сказывается на качестве изображения, делая его ярким и контрастным. Резкость настраивается с помощью барабана фокусировки, расположенного по центру, – одновременно на обоих объективах. Также в конструкции есть окулярное кольцо для коррекции диоптрий. Корпус обтекаемой формы выполнен из прочного ABS-пластика и не скользит в руках благодаря ребристой поверхности
Levenhuk Travel 10x25 – компактный туристический бинокль с 10-кратным увеличением. Он отлично подойдет для наблюдений в путешествии, на экскурсии или спортивном мероприятии. Благодаря небольшому весу и наличию в комплекте чехла бинокль удобно захватить с собой на прогулку: с ним можно провести целый день в дороге, изучая природу или архитектуру незнакомых мест. А небольшая дистанция фокусировки делает прибор удобным и для рассматривания близкорасположенных объектов – например, в зоопарке, музее или арт-пространстве. Оптика бинокля Levenhuk Travel 10x25 сделана из стекла BK-7, в ее основе лежат Porro-призмы. Полное многослойное просветление призм и линз хорошо сказывается на качестве изображения, делая его ярким и контрастным. Резкость настраивается с помощью барабана фокусировки, расположенного по центру, – одновременно на обоих объективах. Также в конструкции есть окулярное кольцо для коррекции диоптрий. Корпус обтекаемой формы выполнен из прочного ABS-пластика и не скользит в руках благодаря ребристой поверхности
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