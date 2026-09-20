Бинокль Discovery Flint 8x40
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Характеристики
Описание товара Бинокль Discovery Flint 8x40
Discovery Flint 8x40 – полевой бинокль с классическим сочетанием 8-кратного увеличения и 40-миллиметровых объективов. Он подходит для решения разных наблюдательных задач на открытых пространствах: выслеживания дичи, изучения ландшафтов, построения маршрутов на местности, изучения птиц и многого другого. В бинокле используются призмы Porro и линзы из оптического стекла BK-7. Полное многослойное просветление повышает контрастность и яркость передаваемой картинки, что особенно важно при наблюдениях при слабой освещенности. Даже в сумерках и при низкой облачности изображение будет ясным, а мелкие детали будут просматриваться четко. Оптика также обеспечивает хороший обзор, которого хватает для комфортного наблюдения за быстро движущимися объектами. Бинокль легко адаптировать под любого пользователя. Фокус устанавливается при помощи центрального барабана. Есть регулировка межзрачкового расстояния и корректировка диоптрий. Складывающиеся наглазники и большой вынос зрачка обеспечивают удобство наблюдений для тех, кто носит очки. Корпус выполнен из металла и дополнен боковыми фактурными вставками, которые позволяют более надежно и удобно держать бинокль. В корпусе есть стандартное резьбовое крепление, чтобы использовать бинокль стационарно со штатива.
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