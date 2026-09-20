Top.Mail.Ru
Бинокль Discovery Field 8x42 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Discovery Field 8x42

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 1
Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 2
Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 3
Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 4
Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 5
Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 6
Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 7
Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 8
Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 9
Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 1
  • Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 2
  • Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 3
  • Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 4
  • Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 5
  • Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 6
  • Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 7
  • Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 8
  • Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 9
  • Бинокль Discovery Field 8x42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538483
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
940

Описание товара Бинокль Discovery Field 8x42

Бинокль Discovery Field 8x42 – оптический прибор для охотников, путешественников, любителей походов и экспедиций. Он отличается самым широким полем зрения в своей линейке, что дает возможность с комфортом обозревать окрестности, прокладывать маршруты и решать другие задачи на пересеченной местности. Оптика бинокля дает 8-кратное увеличение, в ее основу положены полноразмерные Porro-призмы. Изображение получается ярким, контрастным и естественным благодаря многослойному просветляющему покрытию линз из стекла BK-7. Оптика и механика Discovery Field 8x42 защищены от воздействия влаги и пыли благодаря тому, что корпус прибора обрезинен. Покрытие имеет рельефную текстуру и предотвращает скольжение бинокля в руках. Что касается материала корпуса, им послужил пластик – это значит, что бинокль выигрывает у более тяжелых полевых моделей и будет меньше обременять при длительном переходе. Фокус настраивается с помощью барабана по центру, есть опция корректировки диоптрий и резьбовое крепление для установки прибора на штатив.

Отзывы о товаре Бинокль Discovery Field 8x42




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Discovery Field 8x42 – оптический прибор для охотников, путешественников, любителей походов и экспедиций. Он отличается самым широким полем зрения в своей линейке, что дает возможность с комфортом обозревать окрестности, прокладывать маршруты и решать другие задачи на пересеченной местности. Оптика бинокля дает 8-кратное увеличение, в ее основу положены полноразмерные Porro-призмы. Изображение получается ярким, контрастным и естественным благодаря многослойному просветляющему покрытию линз из стекла BK-7. Оптика и механика Discovery Field 8x42 защищены от воздействия влаги и пыли благодаря тому, что корпус прибора обрезинен. Покрытие имеет рельефную текстуру и предотвращает скольжение бинокля в руках. Что касается материала корпуса, им послужил пластик – это значит, что бинокль выигрывает у более тяжелых полевых моделей и будет меньше обременять при длительном переходе. Фокус настраивается с помощью барабана по центру, есть опция корректировки диоптрий и резьбовое крепление для установки прибора на штатив.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Discovery Field 8x42 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...