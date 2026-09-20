Бинокль Discovery Field 8x42
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Характеристики
Описание товара Бинокль Discovery Field 8x42
Бинокль Discovery Field 8x42 – оптический прибор для охотников, путешественников, любителей походов и экспедиций. Он отличается самым широким полем зрения в своей линейке, что дает возможность с комфортом обозревать окрестности, прокладывать маршруты и решать другие задачи на пересеченной местности. Оптика бинокля дает 8-кратное увеличение, в ее основу положены полноразмерные Porro-призмы. Изображение получается ярким, контрастным и естественным благодаря многослойному просветляющему покрытию линз из стекла BK-7. Оптика и механика Discovery Field 8x42 защищены от воздействия влаги и пыли благодаря тому, что корпус прибора обрезинен. Покрытие имеет рельефную текстуру и предотвращает скольжение бинокля в руках. Что касается материала корпуса, им послужил пластик – это значит, что бинокль выигрывает у более тяжелых полевых моделей и будет меньше обременять при длительном переходе. Фокус настраивается с помощью барабана по центру, есть опция корректировки диоптрий и резьбовое крепление для установки прибора на штатив.
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