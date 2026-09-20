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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель UL60Bix1, блок управления, рельефный рефлектор, кабель питания, соединительный кабель, защитный колпак лампы, упаковка
Выходная мощность, Вт
60
Цветовая температура
2800-6500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538404
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осветитель UL60Bix1, блок управления, рельефный рефлектор, кабель питания, соединительный кабель, защитный колпак лампы, упаковка
Выходная мощность, Вт
60
Цветовая температура
2800-6500 К
Габаритные размеры, см
26.8х11.3х6.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х25х25
Вес, г.
900
Описание товара Осветитель светодиодный Godox UL60Bi
Основанные на той же особенной конструкции c безвентиляторным охлаждением, что и UL150, UL60Bi представляет собой светодиодные источники постоянного света с компактными размерами, сбалансированной по дневному свету цветовой температурой, а также предлагают еще больше возможностей для реализации творческого потенциала. Благодаря полностью бесшумной работе, осветитель соответствует всем требованиям для использования при записи звука и отлично подходит для съемки интервью, прямых эфиров, телевещания, кинематографии и любых других сфер видеопроизводства, где необходима тишина на площадке. Специально разработанное осветительное оборудование поможет повысить качество видеосъемки.
осветитель UL60Bix1, блок управления, рельефный рефлектор, кабель питания, соединительный кабель, защитный колпак лампы, упаковка
Выходная мощность, Вт
60
Цветовая температура
2800-6500 К
Габаритные размеры, см
26.8х11.3х6.4
Страна производитель
Китай
Описание
Основанные на той же особенной конструкции c безвентиляторным охлаждением, что и UL150, UL60Bi представляет собой светодиодные источники постоянного света с компактными размерами, сбалансированной по дневному свету цветовой температурой, а также предлагают еще больше возможностей для реализации творческого потенциала. Благодаря полностью бесшумной работе, осветитель соответствует всем требованиям для использования при записи звука и отлично подходит для съемки интервью, прямых эфиров, телевещания, кинематографии и любых других сфер видеопроизводства, где необходима тишина на площадке. Специально разработанное осветительное оборудование поможет повысить качество видеосъемки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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