Осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель, кабель питания, сетевой адаптер, чехол, шторки, упаковка
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
18500
Цветовая температура
2500-8500 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538394
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель, кабель питания, сетевой адаптер, чехол, шторки, упаковка
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
18500
Цветовая температура
2500-8500 K
Габаритные размеры, см
54.2x51.3x10.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х60х19
Вес, кг.
13
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB
Осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB представляет собой традиционную светодиодную панель с невероятно ярким световым потоком для создания естественного освещения на съемочной площадке, способную переключаться в цветной RGB режим для красочных творческих эффектов. Возможность питания от аккумулятора и компактность прибора дает свободу съемок на любой локации. Осветитель способен создавать удивительно яркую, креативную световую картину, особенно вместе с другими осветителями Godox серии LD – Godox LD150R RGB и Godox LD75R RGB.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель, кабель питания, сетевой адаптер, чехол, шторки, упаковка
Выходная мощность, Вт
150
Световой поток, Лм
18500
Цветовая температура
2500-8500 K
Габаритные размеры, см
54.2x51.3x10.7
Страна производитель
Китай
Осветитель светодиодный Godox LD150RS RGB представляет собой традиционную светодиодную панель с невероятно ярким световым потоком для создания естественного освещения на съемочной площадке, способную переключаться в цветной RGB режим для красочных творческих эффектов. Возможность питания от аккумулятора и компактность прибора дает свободу съемок на любой локации. Осветитель способен создавать удивительно яркую, креативную световую картину, особенно вместе с другими осветителями Godox серии LD – Godox LD150R RGB и Godox LD75R RGB.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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