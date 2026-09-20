Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
127 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538391
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х31х27
Вес, г.
300
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный
Мощный источник света для профессионального производства. M600D обеспечивает потрясающую освещенность 15700 люкс на расстоянии 3 метра (при использовании рефлектора из комплекта), поэтому способен освещать многое, от масштабных декораций до тонких выражений лица. Настоящий солнечный свет теперь в вашем распоряжении. Добавьте к этому возможность автономной работы от аккумуляторов V-Mount и дистанционное управление группами осветителей по протоколу DMX или через мобильное приложение Godox Light.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Курьерская доставка в Москве
Мощный источник света для профессионального производства. M600D обеспечивает потрясающую освещенность 15700 люкс на расстоянии 3 метра (при использовании рефлектора из комплекта), поэтому способен освещать многое, от масштабных декораций до тонких выражений лица. Настоящий солнечный свет теперь в вашем распоряжении. Добавьте к этому возможность автономной работы от аккумуляторов V-Mount и дистанционное управление группами осветителей по протоколу DMX или через мобильное приложение Godox Light.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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