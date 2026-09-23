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Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B купить с доставкой в Москве
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Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B

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Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 1
Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 2
Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 3
Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 4
Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 5
Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 6
Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 7
Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель GreenBean Space 600B с лирой
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Цветовая температура
2700-6500K
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 1
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 2
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 3
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 4
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 5
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 6
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 7
  • Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
142 680 руб.  160 890 руб. 
Начислим 5946 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538380
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B
142 680 руб. -11%
160 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель GreenBean Space 600B с лирой
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Цветовая температура
2700-6500K
Габаритные размеры, см
26х30х42.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х55х29
Вес, кг.
19.6

Описание товара Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B

Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B GreenBean Space 600B – невероятно яркий светодиодный биколорный осветитель с плавной регулировкой мощности и универсальным типом питания подходит для студийной и выездной съемки, включая профессиональную съемку телевизионных фильмов, киносъемку, репортаж и другое. Благодаря малошумному вентилятору и режиму воспроизведения спецэффектов осветитель также подойдет для использования на театральной сцене или концертной площадке.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель GreenBean Space 600B с лирой
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Цветовая температура
2700-6500K
Габаритные размеры, см
26х30х42.6
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B GreenBean Space 600B – невероятно яркий светодиодный биколорный осветитель с плавной регулировкой мощности и универсальным типом питания подходит для студийной и выездной съемки, включая профессиональную съемку телевизионных фильмов, киносъемку, репортаж и другое. Благодаря малошумному вентилятору и режиму воспроизведения спецэффектов осветитель также подойдет для использования на театральной сцене или концертной площадке.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 142680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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