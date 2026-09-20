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Защитный экран Red Line для Infinix Smart 6 NFC Full Screen tempered glass FULL GLUE черный УТ000028372 купить с доставкой в Москве
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Защитный экран Red Line для Infinix Smart 6 NFC Full Screen tempered glass FULL GLUE черный УТ000028372

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Защитный экран Red Line для Infinix Smart 6 NFC Full Screen tempered glass FULL GLUE черный УТ000028372 - фото 1
Защитный экран Red Line для Infinix Smart 6 NFC Full Screen tempered glass FULL GLUE черный УТ000028372 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
  • Защитный экран Red Line для Infinix Smart 6 NFC Full Screen tempered glass FULL GLUE черный УТ000028372 - фото 1
  • Защитный экран Red Line для Infinix Smart 6 NFC Full Screen tempered glass FULL GLUE черный УТ000028372 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538298
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
23

Описание товара Защитный экран Red Line для Infinix Smart 6 NFC Full Screen tempered glass FULL GLUE черный УТ000028372

Защитное стекло RED-LINE покрыто олеофобным слоем, который мешает появлению жировых пятен и налипанию грязи. Толщина стекла — 0, 33 мм, твердость — 9 H, поэтому смартфону с такой защитой не страшны трещины, царапины, контакты с острыми предметами, а также падение с высоты. В худшем случае разобьется стекло, а экран гаджета останется неповрежденным. Перед установкой стекла следует снять с экрана защитную пленку (если она есть), тщательно протереть поверхность влажной, а затем сухой салфеткой, обработать даст-стикером — принадлежности идут в комплекте.. Затем стекло нужно аккуратно установить и разгладить от центра к краям. Производитель не рекомендует использовать для чистки спиртосодержащие жидкости, во избежание повреждения олеофобного слоя. Идеально соответствует заявленной модели.

Отзывы о товаре Защитный экран Red Line для Infinix Smart 6 NFC Full Screen tempered glass FULL GLUE черный УТ000028372




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Защитное стекло RED-LINE покрыто олеофобным слоем, который мешает появлению жировых пятен и налипанию грязи. Толщина стекла — 0, 33 мм, твердость — 9 H, поэтому смартфону с такой защитой не страшны трещины, царапины, контакты с острыми предметами, а также падение с высоты. В худшем случае разобьется стекло, а экран гаджета останется неповрежденным. Перед установкой стекла следует снять с экрана защитную пленку (если она есть), тщательно протереть поверхность влажной, а затем сухой салфеткой, обработать даст-стикером — принадлежности идут в комплекте.. Затем стекло нужно аккуратно установить и разгладить от центра к краям. Производитель не рекомендует использовать для чистки спиртосодержащие жидкости, во избежание повреждения олеофобного слоя. Идеально соответствует заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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