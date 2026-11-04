Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб.
В наличии
Код товара: 534856
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 350 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х16х15
Вес, кг.
1.2
Описание товара Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel
PROLOGY MPR-100 — FM / USB ресивер с Bluetooth и встроенным DSP - аудиопроцессором, стандартного размера 2DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM / УКВ / AM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4.2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитМорской пульт-аудиоресивер ACV SUPREME UMBR-2MIC с микрофоном
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитАвтомагнитола Prology MPV-310
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитАвтомагнитола Prology MPV-320 2DIN
-
В наличииЦена 5 430 руб.1358 руб. в СплитМорской ресивер ACV MARINE AMR-601RB круглый, черный
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитАвтомагнитола Sony DSX-A110U 1DIN 4x55Вт
-
В наличииЦена 5 566 руб.1392 руб. в СплитАвтомагнитола Pioneer MVH-85UB
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитМорской ресивер ACV MARINE AMR-601RW круглый, белый
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитМорской ресивер ACV MARINE AMR-602SB квадратный, черный
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитМорской ресивер ACV MARINE AMR-602SW квадратный, белый
-
В наличииЦена 6 291 руб.1573 руб. в СплитАвтомагнитола Aura INDIGO-876DSP MkII
-
В наличииЦена 6 831 руб.1708 руб. в СплитPioneer DEH-S1150UB Автомагнитола
-
В наличииЦена 6 831 руб.1708 руб. в СплитPioneer MVH-S125UI Автомагнитола
PROLOGY MPR-100 — FM / USB ресивер с Bluetooth и встроенным DSP - аудиопроцессором, стандартного размера 2DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM / УКВ / AM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4.2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.
Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel