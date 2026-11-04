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Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel

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Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 1
Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 2
Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 3
Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 4
Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 5
Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 6
Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 7
Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 8
Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 9
Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 10
Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 1
  • Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 2
  • Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 3
  • Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 4
  • Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 5
  • Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 6
  • Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 7
  • Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 8
  • Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 9
  • Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 10
  • Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 534856
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel
5 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Размеры в упаковке, см
22х16х15
Вес, кг.
1.2

Описание товара Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel

PROLOGY MPR-100 — FM / USB ресивер с Bluetooth и встроенным DSP - аудиопроцессором, стандартного размера 2DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM / УКВ / AM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4.2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel




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Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Описание
PROLOGY MPR-100 — FM / USB ресивер с Bluetooth и встроенным DSP - аудиопроцессором, стандартного размера 2DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM / УКВ / AM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4.2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомагнитола Prology MPR-100 2DIN 4x55Вт ПО:Navitel - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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