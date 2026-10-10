Морской ресивер ACV MARINE AMR-602SB квадратный, черный
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб.
В наличии
Код товара: 751904
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Морской ресивер ACV MARINE AMR-602SB квадратный, черный
Морской ресивер ACV MARINE AMR-602SB квадратный, черный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитJVC KD-X152M Магнитола
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитАвтомагнитола Pioneer MVH-85UB
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитPioneer DEH-S1150UB Автомагнитола
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитPioneer MVH-S125UI Автомагнитола
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитPioneer MVH-S145BT автомагнитола
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитPioneer MVH-S235BT Автомагнитола
-
В наличииЦена 8 990 руб. 9 000 руб.2248 руб. в СплитМорской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM...
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитАвтомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS
-
В наличииЦена 9 600 руб. 22 386 руб.2400 руб. в СплитАвтомагнитола ACV AD-9001 2din 9" Android 9
-
В наличииЦена 9 990 руб.2498 руб. в СплитPioneer DEH-S2250UI Автомагнитола
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитJVC KD-X482BT DSP Магнитола
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитАвтомагнитола Pioneer MVH-S325BT 1DIN 4x50Вт 1 ПДУ RDS
Морской ресивер ACV MARINE AMR-602SB квадратный, черный
Морской ресивер ACV MARINE AMR-602SB квадратный, черный - по цене 5970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Морской ресивер ACV MARINE AMR-602SB квадратный, черный