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Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN

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Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 1
Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 2
Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 3
Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 4
Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 5
Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 6
Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 7
Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 8
Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 9
Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 1
  • Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 2
  • Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 3
  • Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 4
  • Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 5
  • Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 6
  • Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 7
  • Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 8
  • Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 9
  • Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 499813
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN
5 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN

Автомобильный мультимедийный центр PROLOGY MPV-320 монтажного размера 2DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM УКВ, воспроизведение медиафайлов, записанных на карты памяти USB microSD, передачу звука с внешних источников, а также управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (version 4.2).Поддерживается подключение штатных кнопок управления аудиосистемой на руле (интерфейс SWC).

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN




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Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Описание
Автомобильный мультимедийный центр PROLOGY MPV-320 монтажного размера 2DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM УКВ, воспроизведение медиафайлов, записанных на карты памяти USB microSD, передачу звука с внешних источников, а также управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (version 4.2).Поддерживается подключение штатных кнопок управления аудиосистемой на руле (интерфейс SWC).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомагнитола Prology MPV-320 2DIN - стоимость товара 5350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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