Автомагнитола ACV AVS-944BM 1DIN 4x50Вт
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Читаемые форматы
FLAC, MP3, WMA
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 534854
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Читаемые форматы
FLAC, MP3, WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х8
Вес, г.
800
Описание товара Автомагнитола ACV AVS-944BM 1DIN 4x50Вт
Автопроигрыватель ACV AVS-944BM соответствует стандартному типоразмеру 1 DIN, поэтому отличается широкой совместимостью. Данная модель отличается поддержкой 4-х каналов и мощностью 200 Вт, обеспечивая высокое качество воспроизведения аудиоконтента. Функциональные возможности модели ACV AVS-944BM представлены беспроводной технологией Bluetooth, разъемами AUX и USB, кардридером, а также FM радиопроигрывателем. На дисплее LCD с многоцветной подсветкой отображаются время, диапазоны радиостанций и другая информация. Монтажный комплект гарантирует удобство установки проигрывателя в автомобиле.
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Теги товара: 1 din
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Читаемые форматы
FLAC, MP3, WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
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Страна производитель
Китай
Автопроигрыватель ACV AVS-944BM соответствует стандартному типоразмеру 1 DIN, поэтому отличается широкой совместимостью. Данная модель отличается поддержкой 4-х каналов и мощностью 200 Вт, обеспечивая высокое качество воспроизведения аудиоконтента. Функциональные возможности модели ACV AVS-944BM представлены беспроводной технологией Bluetooth, разъемами AUX и USB, кардридером, а также FM радиопроигрывателем. На дисплее LCD с многоцветной подсветкой отображаются время, диапазоны радиостанций и другая информация. Монтажный комплект гарантирует удобство установки проигрывателя в автомобиле.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Автомагнитола ACV AVS-944BM 1DIN 4x50Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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