Top.Mail.Ru
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 1
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 2
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 3
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 4
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 5
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 6
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 7
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 8
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 9
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 1
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 2
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 3
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 4
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 5
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 6
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 7
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 8
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 9
  • Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 534853
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автомагнитола
Размеры в упаковке, см
20х17х8
Вес, г.
700

Описание товара Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт

Автопроигрыватель УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 333С обеспечивает высокое качество воспроизведения музыки с различных источников. В нем реализованы 2 порта USB, разъем AUX, считыватель карты памяти для подключения внешних носителей. Функциональные возможности модели дополнены технологией синхронизации с мобильными устройствами Bluetooth и FM-тюнером. На передней стороне расположены ряд кнопок с синей подсветкой и информативный дисплей. Для удобства монтажа в комплекте с автомобильным проигрывателем УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 333С поставляется установочная рамка.

Отзывы о товаре Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автомагнитола
Описание
Автопроигрыватель УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 333С обеспечивает высокое качество воспроизведения музыки с различных источников. В нем реализованы 2 порта USB, разъем AUX, считыватель карты памяти для подключения внешних носителей. Функциональные возможности модели дополнены технологией синхронизации с мобильными устройствами Bluetooth и FM-тюнером. На передней стороне расположены ряд кнопок с синей подсветкой и информативный дисплей. Для удобства монтажа в комплекте с автомобильным проигрывателем УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 333С поставляется установочная рамка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - по цене 2750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...