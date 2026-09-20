Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 534853
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х17х8
Вес, г.
700
Описание товара Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт
Автопроигрыватель УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 333С обеспечивает высокое качество воспроизведения музыки с различных источников. В нем реализованы 2 порта USB, разъем AUX, считыватель карты памяти для подключения внешних носителей. Функциональные возможности модели дополнены технологией синхронизации с мобильными устройствами Bluetooth и FM-тюнером. На передней стороне расположены ряд кнопок с синей подсветкой и информативный дисплей. Для удобства монтажа в комплекте с автомобильным проигрывателем УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 333С поставляется установочная рамка.
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Автопроигрыватель УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 333С обеспечивает высокое качество воспроизведения музыки с различных источников. В нем реализованы 2 порта USB, разъем AUX, считыватель карты памяти для подключения внешних носителей. Функциональные возможности модели дополнены технологией синхронизации с мобильными устройствами Bluetooth и FM-тюнером. На передней стороне расположены ряд кнопок с синей подсветкой и информативный дисплей. Для удобства монтажа в комплекте с автомобильным проигрывателем УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 333С поставляется установочная рамка.
Автомагнитола Ural Молот АРС-МТ 333К 1DIN 4x25Вт - по цене 2750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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