Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 534843
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт
PROLOGY CMX-235 FM / USB ресивер с Bluetooth, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Парковочная система, входящая в комплект, позволит удобно и безопасно парковать Ваш автомобиль, избегая столкновения. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.
PROLOGY CMX-235 FM / USB ресивер с Bluetooth, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Парковочная система, входящая в комплект, позволит удобно и безопасно парковать Ваш автомобиль, избегая столкновения. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.
Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт