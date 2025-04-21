Автомагнитола Prology GT-110 1DIN 4x55Вт
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV, WMA
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 534832
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV, WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х8
Вес, г.
520
Описание товара Автомагнитола Prology GT-110 1DIN 4x55Вт
Автопроигрыватель Prology GT-110 является магнитолой стандартного размера 1 DIN и обеспечивает высокое качество воспроизведения звука с различных источников. В нем реализована технология Bluetooth, которая позволяет воспроизводить музыку с мобильных устройств. Кроме того, воспроизводить музыку можно с цифровых носителей USB, карты памяти microSD или посредством аудиокабеля. Также проигрыватель оборудован FM-радио с 18 станциями. На фронтальной панели расположен сегментный информативный дисплей с кнопками управления. В наборе поставляется монтажный комплект креплений для удобства подключения.
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Теги товара: 1 din
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV, WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Автопроигрыватель Prology GT-110 является магнитолой стандартного размера 1 DIN и обеспечивает высокое качество воспроизведения звука с различных источников. В нем реализована технология Bluetooth, которая позволяет воспроизводить музыку с мобильных устройств. Кроме того, воспроизводить музыку можно с цифровых носителей USB, карты памяти microSD или посредством аудиокабеля. Также проигрыватель оборудован FM-радио с 18 станциями. На фронтальной панели расположен сегментный информативный дисплей с кнопками управления. В наборе поставляется монтажный комплект креплений для удобства подключения.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола соответствуют описанию и фото.
Автомагнитола Prology GT-110 1DIN 4x55Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомагнитола Prology GT-110 1DIN 4x55Вт
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола соответствуют описанию и фото.