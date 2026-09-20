Чехол iBox для Xiaomi 11T Pro 2021 Crystal Silicone Transparent УТ000027397
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 533783
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100
Описание товара Чехол iBox для Xiaomi 11T Pro 2021 Crystal Silicone Transparent УТ000027397
Чехол от iBox, призванный защитить ваш смартфон, является превосходной комбинацией стиля и надежности. Возьмите его с собой в спортзал, в поход, в магазин или на вечеринку. И пока с другими защитными чехлами вы стоите перед выбором между надёжностью и элегантностью, с чехлом данной модели вы получаете оба этих преимущества! Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели
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Чехол от iBox, призванный защитить ваш смартфон, является превосходной комбинацией стиля и надежности. Возьмите его с собой в спортзал, в поход, в магазин или на вечеринку. И пока с другими защитными чехлами вы стоите перед выбором между надёжностью и элегантностью, с чехлом данной модели вы получаете оба этих преимущества! Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол iBox для Xiaomi 11T Pro 2021 Crystal Silicone Transparent УТ000027397 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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