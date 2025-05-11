Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster GC7 (70SB185000000)
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Характеристики
Тип товара
Звуковые карты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
В наличии
Код товара: 529288
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19 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Звуковые карты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х6
Вес, г.
410
Описание товара Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster GC7 (70SB185000000)
Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster GC7
GameVoice Mix PS4 and PS5 (PS5 requires optional HDMI to SPDIF converter)
Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) Yes ( Mobile Creative app support, Super X-Fi Profile Transfer and OTA Firmware upgrades)
Главный регулятор громкости, Регулятор громкости GameVoice Mix, Кнопка SXFI, Кнопка объемного звучания, Кнопка низких частот, Кнопка высоких частот, Кнопка микрофона, Поворотный регулятор, Кнопка выключения микрофона, Кнопка питания, Переключатель режима платформы, Регулятор усиления, 4 Reassignable C1-C4 buttons
Динамический диапазон (DNR)116 dB
Звуковой процессор SB-Axx1™, Super X-Fi Ultra DSPМакс. качество воспроизведения
DSP Mode: PCM 16 / 24-bit 48.0, 96.0kHz, 192 kHz, SPDIF Output: PCM 16 / 24-bit, 48.0 kHz
Разрешение при записи
Вход для микрофона: 16 / 24-bit 48.0, 96.0, 192.0 kHz
Оптический вход: 16 / 24-bit 48.0, 96.0, 192.0 kHz
линейный вход: 16 / 24-bit 48.0, 96.0, 192.0 kHz
SPDIF Input: 16 / 24-bit, 48.0, 96.0, 192 kHz
SPDIF passthrough: 16 / 24-bit, 48.0, 96.0, 192 kHz
Платформа USB 2.0, USB 3.0
Подключение (главный)
1 x 3,5 мм входной разъем для внешнего микрофона, 1 x 1/8″ Line In / Mobile, 1 x 1/8″ Line Out, 1 x 1/8″ 4-Pole Combo Jack, 1 x SPDIF In, 1 x SPDIF Out, 1 x Type-C port for PC / Mac / Consoles
Усилитель для наушников 32–300Ω, Выходной импеданс: 10 Ом
Макс. выход каналов СтереоАудиотехнологии CrystalVoice Scout Mode
Поддерживаемые операционные системы
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS X версии 10.8 или выше
ЦАП: S/N (Noise Gate Enabled) 125 dB (A-weighted), THD+N: ~0.0005%
АЦП : Динамический диапазон: 114 дБ (взвешенный по кривой A), THD+N: 0.0006%
Питание: USB 2.0 / 3.0, питание от USBРекомендуемое применение: Игры Домашние развлечения
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Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster GC7
GameVoice Mix PS4 and PS5 (PS5 requires optional HDMI to SPDIF converter)
Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) Yes ( Mobile Creative app support, Super X-Fi Profile Transfer and OTA Firmware upgrades)
Главный регулятор громкости, Регулятор громкости GameVoice Mix, Кнопка SXFI, Кнопка объемного звучания, Кнопка низких частот, Кнопка высоких частот, Кнопка микрофона, Поворотный регулятор, Кнопка выключения микрофона, Кнопка питания, Переключатель режима платформы, Регулятор усиления, 4 Reassignable C1-C4 buttons
Динамический диапазон (DNR)116 dB
DSP Mode: PCM 16 / 24-bit 48.0, 96.0kHz, 192 kHz, SPDIF Output: PCM 16 / 24-bit, 48.0 kHz
Разрешение при записи
Вход для микрофона: 16 / 24-bit 48.0, 96.0, 192.0 kHz
Оптический вход: 16 / 24-bit 48.0, 96.0, 192.0 kHz
линейный вход: 16 / 24-bit 48.0, 96.0, 192.0 kHz
SPDIF Input: 16 / 24-bit, 48.0, 96.0, 192 kHz
SPDIF passthrough: 16 / 24-bit, 48.0, 96.0, 192 kHz
Платформа USB 2.0, USB 3.0
Подключение (главный)
1 x 3,5 мм входной разъем для внешнего микрофона, 1 x 1/8″ Line In / Mobile, 1 x 1/8″ Line Out, 1 x 1/8″ 4-Pole Combo Jack, 1 x SPDIF In, 1 x SPDIF Out, 1 x Type-C port for PC / Mac / Consoles
Усилитель для наушников 32–300Ω, Выходной импеданс: 10 Ом
Поддерживаемые операционные системы
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS X версии 10.8 или выше
ЦАП: S/N (Noise Gate Enabled) 125 dB (A-weighted), THD+N: ~0.0005%
АЦП : Динамический диапазон: 114 дБ (взвешенный по кривой A), THD+N: 0.0006%
GameVoice Mix PS4 and PS5 (PS5 requires optional HDMI to SPDIF converter)
Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) Yes ( Mobile Creative app support, Super X-Fi Profile Transfer and OTA Firmware upgrades)
Главный регулятор громкости, Регулятор громкости GameVoice Mix, Кнопка SXFI, Кнопка объемного звучания, Кнопка низких частот, Кнопка высоких частот, Кнопка микрофона, Поворотный регулятор, Кнопка выключения микрофона, Кнопка питания, Переключатель режима платформы, Регулятор усиления, 4 Reassignable C1-C4 buttons
Динамический диапазон (DNR)116 dB
Звуковой процессор SB-Axx1™, Super X-Fi Ultra DSPМакс. качество воспроизведения
DSP Mode: PCM 16 / 24-bit 48.0, 96.0kHz, 192 kHz, SPDIF Output: PCM 16 / 24-bit, 48.0 kHz
Разрешение при записи
Вход для микрофона: 16 / 24-bit 48.0, 96.0, 192.0 kHz
Оптический вход: 16 / 24-bit 48.0, 96.0, 192.0 kHz
линейный вход: 16 / 24-bit 48.0, 96.0, 192.0 kHz
SPDIF Input: 16 / 24-bit, 48.0, 96.0, 192 kHz
SPDIF passthrough: 16 / 24-bit, 48.0, 96.0, 192 kHz
Платформа USB 2.0, USB 3.0
Подключение (главный)
1 x 3,5 мм входной разъем для внешнего микрофона, 1 x 1/8″ Line In / Mobile, 1 x 1/8″ Line Out, 1 x 1/8″ 4-Pole Combo Jack, 1 x SPDIF In, 1 x SPDIF Out, 1 x Type-C port for PC / Mac / Consoles
Усилитель для наушников 32–300Ω, Выходной импеданс: 10 Ом
Макс. выход каналов СтереоАудиотехнологии CrystalVoice Scout Mode
Поддерживаемые операционные системы
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS X версии 10.8 или выше
ЦАП: S/N (Noise Gate Enabled) 125 dB (A-weighted), THD+N: ~0.0005%
АЦП : Динамический диапазон: 114 дБ (взвешенный по кривой A), THD+N: 0.0006%
Питание: USB 2.0 / 3.0, питание от USBРекомендуемое применение: Игры Домашние развлечения
Достоинства:
Комментарий:
Я её уже разбирал даже , всё Идеально ! Хочется поблагодарить Поставщика этой Великолепной продукции : CREATIVE Россия - за то что Предоставляете к Покупке столько Уникальные Разработки CREATIVE - по цене на 3-4000 р Дешевле чем те же : DNS , Ситилинк , ОнлайнТрейд и Прочие - ваши Конкуренты. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил 2 звезды из за того, что в течении почти месяца использования, каждодневного, постоянно сталкиваюсь с проблемой пропадания звука, не возможностью пользоваться микшером громкости ИГРА/DISCORD, при попытке регулировки отваливается звук, слетает ПО, настройки, ПО не видит звуковую, помогает полная перезагрузка устройства (вкл/выкл звуковую), либо удаление устройства в "Диспетчере устройств Windows" и перезагрузка ПК, ладно бы это проявлялось в ооочень редких случаях, а тут просто постоянно, стоит только подключить микшер так сразу происходит эта фигня, т.е. пользоваться полноценно картой не могу, а покупалась эта звуковая именно для такого использования. правлю отзыв на 4 звезды, после обновления ПО, большинство глюков ушло, сейчас работает вроде без критических "приколов"
Достоинства:
Качественная звуковая карта - хорошая цена - хороший звук - хорошее качество
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Для игр, по работе на компьютере, а также для записи музыки и видео подходит на 5 баллов. Звуковая карта, которую я приобрёл в магазине, была проверена на работоспособность и качество работы, подключена к ПК и к ноутбуку. Работает отлично. На качество звука не жалуюсь. Звук чистый, без посторонних шумов. Покупкой доволен, рекомендую. Период использования: менее месяца
Достоинства:
Комментарий:
Программная имитация объёмного звука
Достоинства:
Внешний вид, качество звука, удобство использования, совместимость с большинством программ
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В общем, как и многие другие, я приобрел себе звуковую карту, а конкретно Creative Sound Blaster. При выборе карты я руководствовался двумя критериями: бюджетность и качество звука. На тот момент бюджет позволял мне купить любую карту, но я решил остановиться именно на этой. Период использования: несколько месяцев
Достоинства:
Цена, подключение
Недостатки:
нет
Комментарий:
Это одна из лучших звуковых карт на сегодняшний день. Цена на неё более чем адекватная. Звучание отличное. Подключается к компьютеру через USB. Карта работает с Windows 10. Интерфейс подключения прост, но это не означает, что он не удобный. Всё на своём месте. Никаких проблем с подключением или установкой не возникло.
Достоинства:
Цена
Недостатки:
нет
Комментарий:
Я давно хотел себе звуковую карту, и наконец-то купил Creative Sound Blast GC7. Звуковая карта имеет два входа для наушников (с регулятором громкости) и два выхода для колонок (тоже с регулятором). Также имеется микрофонный вход. У карты хороший динамик, звук чистый и громкий. Есть эквалайзер для регулировки звука. Карта поддерживает такие форматы, как: S/PDIF, Dolby Digital, DTS. Для подключения через USB имеется встроенный микрофон, который можно использовать как обычный микрофон.
Достоинства:
Красивый дизайн
Недостатки:
нет
Комментарий:
Очень удобный и хорошо продуманный дизайн. Звуковая карта очень простая в использовании. С помощью неё можно очень легко подключить наушники к компьютеру. На задней панели звуковоспроизводящего устройства Creative Sound Blast имеется регулятор громкости. Также есть кнопка включения и выключения устройства. Так же имеется разъем для подключения наушников. Я с ней очень быстро разобралась как подключить её к компьютеру и как ею пользоваться.
Достоинства:
Лучшая
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
Creative Sound Blaster является одним из самых известных звуковых карт для компьютера. И при этом не только в России, но и во всем мире. Это обусловлено тем, что она может быть установлена практически на любой компьютер. При этом она обладает очень хорошей производительностью. А так же, очень хорошим качеством звука. В наше время она является одной из самых доступных звуковых карт, которые могут работать с компьютером.
Достоинства:
Оличный звук
Недостатки:
в комментарии
Комментарий:
На сегодняшний день, это самая лучшая звуковая карточка из всех, что я видела. С ней можно играть в игры на больших мониторах, слушать музыку, смотреть фильмы. В общем, можно делать все, что угодно. Я даже использую ее для записи голоса. Звучание шикарное. Особенно понравились высокие, средние и низкие частоты. Качество записи отличное. Звук чистый, без помех, с четкими высокими и низкими частотами. Если бы не поддержка технологии SBLive!, то я бы поставила 5 звезд.
Достоинства:
Отличная карта
Недостатки:
пока нет
Комментарий:
Посоветовал ее мне мой друг. Потому как у меня не было никакой звуковой карты. На самом деле звук был не очень хороший в моем стареньком компьютере. Но теперь звук стал хорошим. И я могу слушать музыку через эту карту. Так же на этой карте есть разъем для микрофона. Благодаря этому я могу общаться с друзьями по скайпу. В комплекте идет диск с драйверами. Все отлично работает. Я очень доволен этим приобретением
Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster GC7 (70SB185000000) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster GC7 (70SB185000000)
Достоинства:
Комментарий:
Я её уже разбирал даже , всё Идеально ! Хочется поблагодарить Поставщика этой Великолепной продукции : CREATIVE Россия - за то что Предоставляете к Покупке столько Уникальные Разработки CREATIVE - по цене на 3-4000 р Дешевле чем те же : DNS , Ситилинк , ОнлайнТрейд и Прочие - ваши Конкуренты. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил 2 звезды из за того, что в течении почти месяца использования, каждодневного, постоянно сталкиваюсь с проблемой пропадания звука, не возможностью пользоваться микшером громкости ИГРА/DISCORD, при попытке регулировки отваливается звук, слетает ПО, настройки, ПО не видит звуковую, помогает полная перезагрузка устройства (вкл/выкл звуковую), либо удаление устройства в "Диспетчере устройств Windows" и перезагрузка ПК, ладно бы это проявлялось в ооочень редких случаях, а тут просто постоянно, стоит только подключить микшер так сразу происходит эта фигня, т.е. пользоваться полноценно картой не могу, а покупалась эта звуковая именно для такого использования. правлю отзыв на 4 звезды, после обновления ПО, большинство глюков ушло, сейчас работает вроде без критических "приколов"
Достоинства:
Качественная звуковая карта - хорошая цена - хороший звук - хорошее качество
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Для игр, по работе на компьютере, а также для записи музыки и видео подходит на 5 баллов. Звуковая карта, которую я приобрёл в магазине, была проверена на работоспособность и качество работы, подключена к ПК и к ноутбуку. Работает отлично. На качество звука не жалуюсь. Звук чистый, без посторонних шумов. Покупкой доволен, рекомендую. Период использования: менее месяца
Достоинства:
Комментарий:
Программная имитация объёмного звука
Достоинства:
Внешний вид, качество звука, удобство использования, совместимость с большинством программ
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В общем, как и многие другие, я приобрел себе звуковую карту, а конкретно Creative Sound Blaster. При выборе карты я руководствовался двумя критериями: бюджетность и качество звука. На тот момент бюджет позволял мне купить любую карту, но я решил остановиться именно на этой. Период использования: несколько месяцев
Достоинства:
Цена, подключение
Недостатки:
нет
Комментарий:
Это одна из лучших звуковых карт на сегодняшний день. Цена на неё более чем адекватная. Звучание отличное. Подключается к компьютеру через USB. Карта работает с Windows 10. Интерфейс подключения прост, но это не означает, что он не удобный. Всё на своём месте. Никаких проблем с подключением или установкой не возникло.
Достоинства:
Цена
Недостатки:
нет
Комментарий:
Я давно хотел себе звуковую карту, и наконец-то купил Creative Sound Blast GC7. Звуковая карта имеет два входа для наушников (с регулятором громкости) и два выхода для колонок (тоже с регулятором). Также имеется микрофонный вход. У карты хороший динамик, звук чистый и громкий. Есть эквалайзер для регулировки звука. Карта поддерживает такие форматы, как: S/PDIF, Dolby Digital, DTS. Для подключения через USB имеется встроенный микрофон, который можно использовать как обычный микрофон.
Достоинства:
Красивый дизайн
Недостатки:
нет
Комментарий:
Очень удобный и хорошо продуманный дизайн. Звуковая карта очень простая в использовании. С помощью неё можно очень легко подключить наушники к компьютеру. На задней панели звуковоспроизводящего устройства Creative Sound Blast имеется регулятор громкости. Также есть кнопка включения и выключения устройства. Так же имеется разъем для подключения наушников. Я с ней очень быстро разобралась как подключить её к компьютеру и как ею пользоваться.
Достоинства:
Лучшая
Недостатки:
не нашел
Комментарий:
Creative Sound Blaster является одним из самых известных звуковых карт для компьютера. И при этом не только в России, но и во всем мире. Это обусловлено тем, что она может быть установлена практически на любой компьютер. При этом она обладает очень хорошей производительностью. А так же, очень хорошим качеством звука. В наше время она является одной из самых доступных звуковых карт, которые могут работать с компьютером.
Достоинства:
Оличный звук
Недостатки:
в комментарии
Комментарий:
На сегодняшний день, это самая лучшая звуковая карточка из всех, что я видела. С ней можно играть в игры на больших мониторах, слушать музыку, смотреть фильмы. В общем, можно делать все, что угодно. Я даже использую ее для записи голоса. Звучание шикарное. Особенно понравились высокие, средние и низкие частоты. Качество записи отличное. Звук чистый, без помех, с четкими высокими и низкими частотами. Если бы не поддержка технологии SBLive!, то я бы поставила 5 звезд.
Достоинства:
Отличная карта
Недостатки:
пока нет
Комментарий:
Посоветовал ее мне мой друг. Потому как у меня не было никакой звуковой карты. На самом деле звук был не очень хороший в моем стареньком компьютере. Но теперь звук стал хорошим. И я могу слушать музыку через эту карту. Так же на этой карте есть разъем для микрофона. Благодаря этому я могу общаться с друзьями по скайпу. В комплекте идет диск с драйверами. Все отлично работает. Я очень доволен этим приобретением