Матрешка Нескучные игры "Груф" 5 в1 арт.8016
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%1 040 руб. 1 428 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527724
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
260
Описание товара Матрешка Нескучные игры "Груф" 5 в1 арт.8016
Развивающая игрушка Нескучные игры Груф 5 в 1 8016 понравится любому малышу. Предназначена для детей старше 2 лет. В наборе поставляется пять фигурок традиционной формы, каждая из которых по размеру меньше предыдущей. В процессе игры дети развивают творческие способности и умение гармонично сочетать разные цвета. Фигурки можно использовать для декора детской комнаты или для интересных сюжетных игр. Матрешки произведены из долговечной древесины с качественно обработанной поверхностью.
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Развивающая игрушка Нескучные игры Груф 5 в 1 8016 понравится любому малышу. Предназначена для детей старше 2 лет. В наборе поставляется пять фигурок традиционной формы, каждая из которых по размеру меньше предыдущей. В процессе игры дети развивают творческие способности и умение гармонично сочетать разные цвета. Фигурки можно использовать для декора детской комнаты или для интересных сюжетных игр. Матрешки произведены из долговечной древесины с качественно обработанной поверхностью.
Матрешка Нескучные игры "Груф" 5 в1 арт.8016 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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