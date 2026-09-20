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Скейтборд однотонный со светящимися колесами,в пакете купить с доставкой в Москве
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Скейтборд однотонный со светящимися колесами,в пакете

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Скейтборд однотонный со светящимися колесами,в пакете
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Самокаты детские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 620 руб.  3 162 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527619
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Самокаты детские
Вид
скейтборд
Диаметр колес, мм
60 мм
Класс подшипника
ABEC 7
Количество колес
4
Максимальная нагрузка
80
Материал
пластик, металл
Материал колес
полиуретан
Размер деки
55x15 см
Рекомендуемый возраст
от 6 лет
Светящиеся элементы
да
Страна производства
Китай
Цвет
принт
Возраст
детская
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х15х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Скейтборд однотонный со светящимися колесами,в пакете

Данная модель непременно понравится маленькому непоседе своим дизайном и удобством в эксплуатации. Мягкие полиуретановые колёса сделают поездку максимально удобной, а нескользящая платформа обеспечит безопасность во время катания. Колёса в темноте светятся разноцветными огоньками. Благодаря ручке пенниборд удобно хранить и транспортировать. Такой круизер подойдёт как новичкам, так и продвинутым пользователям. Катание на пенни борде укрепляет мышцы ног и развивает гибкость, физическую выносливость. улучшает общее состояние здоровья. Кроме того это отличный вид активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Внимание! Товар представлен в нескольких видах, без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.



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Отзывы о товаре Скейтборд однотонный со светящимися колесами,в пакете




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Самокаты детские
Вид
скейтборд
Диаметр колес, мм
60 мм
Класс подшипника
ABEC 7
Количество колес
4
Максимальная нагрузка
80
Материал
пластик, металл
Материал колес
полиуретан
Размер деки
55x15 см
Рекомендуемый возраст
от 6 лет
Светящиеся элементы
да
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Страна производства
Китай
Цвет
принт
Возраст
детская
Страна производитель
Китай
Описание
Данная модель непременно понравится маленькому непоседе своим дизайном и удобством в эксплуатации. Мягкие полиуретановые колёса сделают поездку максимально удобной, а нескользящая платформа обеспечит безопасность во время катания. Колёса в темноте светятся разноцветными огоньками. Благодаря ручке пенниборд удобно хранить и транспортировать. Такой круизер подойдёт как новичкам, так и продвинутым пользователям. Катание на пенни борде укрепляет мышцы ног и развивает гибкость, физическую выносливость. улучшает общее состояние здоровья. Кроме того это отличный вид активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Внимание! Товар представлен в нескольких видах, без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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