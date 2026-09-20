Ксилофон CUBIKA LKS-2

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Характеристики
Тип товара
Музыкальные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525307
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Игрушка от бренда CUBIKA Ксилофон LKS-2 несомненно понравитсявашему ребенку. Она выполнена из качественных материалов, окрашена в яркие цвета с помощью совершенно безвредных для здоровья красителей. Развивает творческое мышление и фантазию малыша. В отличии от многих детских ксилофонов, которые имеют металлические пластины, ксилофон Cubika полностью сделан из дерева. Звуки, извлекаемые, из деревянных брусков ксилофона мягче и приятнее для детского (да и для взрослого) слуха. Музыкальный инструмент имеет 6 нот и два деревянных молоточка, которыми очень весело стучать по разноцветным клавишам. Игра на ксилофоне развивает не только музыкальный слух, а еще и моторику, координацию движений, умение «слушать и слышать» звуки вокруг себя.
Игрушка от бренда CUBIKA Ксилофон LKS-2 несомненно понравитсявашему ребенку. Она выполнена из качественных материалов, окрашена в яркие цвета с помощью совершенно безвредных для здоровья красителей. Развивает творческое мышление и фантазию малыша. В отличии от многих детских ксилофонов, которые имеют металлические пластины, ксилофон Cubika полностью сделан из дерева. Звуки, извлекаемые, из деревянных брусков ксилофона мягче и приятнее для детского (да и для взрослого) слуха. Музыкальный инструмент имеет 6 нот и два деревянных молоточка, которыми очень весело стучать по разноцветным клавишам. Игра на ксилофоне развивает не только музыкальный слух, а еще и моторику, координацию движений, умение «слушать и слышать» звуки вокруг себя.
Ксилофон CUBIKA LKS-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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