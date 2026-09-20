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Ксилофон CUBIKA LKS-2 купить с доставкой в Москве
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Ксилофон CUBIKA LKS-2

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Ксилофон CUBIKA LKS-2 - фото 1
Ксилофон CUBIKA LKS-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Музыкальные игрушки
  • Ксилофон CUBIKA LKS-2 - фото 1
  • Ксилофон CUBIKA LKS-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525307
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Характеристики

Бренд
Cubika
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 1.5 лет
Дополнительно
6 нот
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х7
Вес, г.
500

Описание товара Ксилофон CUBIKA LKS-2

Игрушка от бренда CUBIKA Ксилофон LKS-2 несомненно понравитсявашему ребенку. Она выполнена из качественных материалов, окрашена в яркие цвета с помощью совершенно безвредных для здоровья красителей. Развивает творческое мышление и фантазию малыша. В отличии от многих детских ксилофонов, которые имеют металлические пластины, ксилофон Cubika полностью сделан из дерева. Звуки, извлекаемые, из деревянных брусков ксилофона мягче и приятнее для детского (да и для взрослого) слуха. Музыкальный инструмент имеет 6 нот и два деревянных молоточка, которыми очень весело стучать по разноцветным клавишам. Игра на ксилофоне развивает не только музыкальный слух, а еще и моторику, координацию движений, умение «слушать и слышать» звуки вокруг себя.

Отзывы о товаре Ксилофон CUBIKA LKS-2




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Cubika
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 1.5 лет
Дополнительно
6 нот
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда CUBIKA Ксилофон LKS-2 несомненно понравитсявашему ребенку. Она выполнена из качественных материалов, окрашена в яркие цвета с помощью совершенно безвредных для здоровья красителей. Развивает творческое мышление и фантазию малыша. В отличии от многих детских ксилофонов, которые имеют металлические пластины, ксилофон Cubika полностью сделан из дерева. Звуки, извлекаемые, из деревянных брусков ксилофона мягче и приятнее для детского (да и для взрослого) слуха. Музыкальный инструмент имеет 6 нот и два деревянных молоточка, которыми очень весело стучать по разноцветным клавишам. Игра на ксилофоне развивает не только музыкальный слух, а еще и моторику, координацию движений, умение «слушать и слышать» звуки вокруг себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ксилофон CUBIKA LKS-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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