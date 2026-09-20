Набор Совтехстром "Строитель №4" арт.У761
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%930 руб. 1 649 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525080
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х20
Вес, кг.
1.1
Описание товара Набор Совтехстром "Строитель №4" арт.У761
Игровой набор Совтехстром Строитель №4, У761 без сомнения понравится любому ребенку. Все предметы набора выглядят очень реалистично, как настоящие! Набор предназначен для сюжетно-ролевой игры и прекрасно развивает воображение. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
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Игровой набор Совтехстром Строитель №4, У761 без сомнения понравится любому ребенку. Все предметы набора выглядят очень реалистично, как настоящие! Набор предназначен для сюжетно-ролевой игры и прекрасно развивает воображение. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Набор Совтехстром "Строитель №4" арт.У761 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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