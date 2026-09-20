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Набор Совтехстром "Моя кухня" арт.У548 /4 купить с доставкой в Москве
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Набор Совтехстром "Моя кухня" арт.У548 /4

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Набор Совтехстром &quot;Моя кухня&quot; арт.У548 /4 - фото 1
Набор Совтехстром &quot;Моя кухня&quot; арт.У548 /4 - фото 2
Набор Совтехстром &quot;Моя кухня&quot; арт.У548 /4 - фото 3
Набор Совтехстром &quot;Моя кухня&quot; арт.У548 /4 - фото 4
Набор Совтехстром &quot;Моя кухня&quot; арт.У548 /4 - фото 5
Набор Совтехстром &quot;Моя кухня&quot; арт.У548 /4 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Совтехстром &quot;Моя кухня&quot; арт.У548 /4 - фото 1
  • Набор Совтехстром &quot;Моя кухня&quot; арт.У548 /4 - фото 2
  • Набор Совтехстром &quot;Моя кухня&quot; арт.У548 /4 - фото 3
  • Набор Совтехстром &quot;Моя кухня&quot; арт.У548 /4 - фото 4
  • Набор Совтехстром &quot;Моя кухня&quot; арт.У548 /4 - фото 5
  • Набор Совтехстром &quot;Моя кухня&quot; арт.У548 /4 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 750 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525078
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Характеристики

Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игрушечная еда, духовой шкаф, кухонная утварь, раковина, плита, стол, хлеб, батон, курица, круассан, плюшка, сосиски 2шт., яичница, яйцо, лопаточка, половник, лапшеловка, шумовка, пицца-нож, лопатка для соуса, кастрюля, сковорода
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, кг.
1.7

Описание товара Набор Совтехстром "Моя кухня" арт.У548 /4

Игровой набор Совтехстром Моя кухня, У548 /4 без сомнения понравится любому ребенку. Набор позволит ребенку максимально реалистично воссоздать атмосферу настоящей кухни и по-настоящему вжиться в образ повара. Благодаря этому набору ребенок сможет придумать огромное количество тематических сюжетов с приготовлением пищи. Например, мальчик сможет представить себя шеф-поваром дорогого ресторана, а девочка - хлопотливой хозяйкой, которая готовится к приходу гостей. Богатый набор кухонной посуды и приборов, а также широкая рабочая поверхность, оснащенная духовкой, плитой, рукомойником и даже часами позволят ребенку полностью погрузиться в процесс игры. А пластиковые продукты и блюда помогут довести воображаемый кулинарный процесс до логического завершения. Внимание! Дизайн набора может варьироваться и отличаться от изображений на фото.

Отзывы о товаре Набор Совтехстром "Моя кухня" арт.У548 /4




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игрушечная еда, духовой шкаф, кухонная утварь, раковина, плита, стол, хлеб, батон, курица, круассан, плюшка, сосиски 2шт., яичница, яйцо, лопаточка, половник, лапшеловка, шумовка, пицца-нож, лопатка для соуса, кастрюля, сковорода
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор Совтехстром Моя кухня, У548 /4 без сомнения понравится любому ребенку. Набор позволит ребенку максимально реалистично воссоздать атмосферу настоящей кухни и по-настоящему вжиться в образ повара. Благодаря этому набору ребенок сможет придумать огромное количество тематических сюжетов с приготовлением пищи. Например, мальчик сможет представить себя шеф-поваром дорогого ресторана, а девочка - хлопотливой хозяйкой, которая готовится к приходу гостей. Богатый набор кухонной посуды и приборов, а также широкая рабочая поверхность, оснащенная духовкой, плитой, рукомойником и даже часами позволят ребенку полностью погрузиться в процесс игры. А пластиковые продукты и блюда помогут довести воображаемый кулинарный процесс до логического завершения. Внимание! Дизайн набора может варьироваться и отличаться от изображений на фото.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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