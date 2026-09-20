Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер 26031
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Количество деталей
около 30
Среднее время игры, в минутах
20-40 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%3 080 руб. 3 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524477
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
бумага, картон, пластик
Количество деталей
около 30
Среднее время игры, в минутах
20-40 мин.
Комплектация
игровые элементы, правила, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х4
Вес, кг.
1.47
Описание товара Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер 26031
Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер 26031 понравится любому ребенку. Яркая и красочная настольная игра Ravensburger «Сумасшедший лабиринт» теперь в мире «Гарри Поттера»! Игра развивает аналитическое мышление, пространственное виденье и мелкую моторику. В этом лабиринте проходы и стены постоянно движутся – найти дорогу будет сложно и интересно! Чем хитрее выложить карты, тем запутаннее и сложнее будет проходить маршрут между 2 одинаковыми сокровищами. Победит игрок, собравший наибольшее количество сокровищ.
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Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
бумага, картон, пластик
Количество деталей
около 30
Среднее время игры, в минутах
20-40 мин.
Комплектация
игровые элементы, правила, упаковка
Страна производитель
Китай
Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер 26031 понравится любому ребенку. Яркая и красочная настольная игра Ravensburger «Сумасшедший лабиринт» теперь в мире «Гарри Поттера»! Игра развивает аналитическое мышление, пространственное виденье и мелкую моторику. В этом лабиринте проходы и стены постоянно движутся – найти дорогу будет сложно и интересно! Чем хитрее выложить карты, тем запутаннее и сложнее будет проходить маршрут между 2 одинаковыми сокровищами. Победит игрок, собравший наибольшее количество сокровищ.
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Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер 26031 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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