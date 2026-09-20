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Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер 26031 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер 26031

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Настольная игра Ravensburger &quot;Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер&quot; арт.26031 - фото 1
Настольная игра Ravensburger &quot;Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер&quot; арт.26031 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Количество деталей
около 30
Среднее время игры, в минутах
20-40 мин.
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер&quot; арт.26031 - фото 1
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер&quot; арт.26031 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
3 080 руб.  3 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524477
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Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
бумага, картон, пластик
Количество деталей
около 30
Среднее время игры, в минутах
20-40 мин.
Комплектация
игровые элементы, правила, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х4
Вес, кг.
1.47

Описание товара Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер 26031

Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер 26031 понравится любому ребенку. Яркая и красочная настольная игра Ravensburger «Сумасшедший лабиринт» теперь в мире «Гарри Поттера»! Игра развивает аналитическое мышление, пространственное виденье и мелкую моторику. В этом лабиринте проходы и стены постоянно движутся – найти дорогу будет сложно и интересно! Чем хитрее выложить карты, тем запутаннее и сложнее будет проходить маршрут между 2 одинаковыми сокровищами. Победит игрок, собравший наибольшее количество сокровищ.

Отзывы о товаре Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер 26031




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
семейная
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
бумага, картон, пластик
Количество деталей
около 30
Среднее время игры, в минутах
20-40 мин.
Комплектация
игровые элементы, правила, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Ravensburger Сумасшедший лабиринт. Гарри Поттер 26031 понравится любому ребенку. Яркая и красочная настольная игра Ravensburger «Сумасшедший лабиринт» теперь в мире «Гарри Поттера»! Игра развивает аналитическое мышление, пространственное виденье и мелкую моторику. В этом лабиринте проходы и стены постоянно движутся – найти дорогу будет сложно и интересно! Чем хитрее выложить карты, тем запутаннее и сложнее будет проходить маршрут между 2 одинаковыми сокровищами. Победит игрок, собравший наибольшее количество сокровищ.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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