Настольная игра Ravensburger Ку-ка-ре-ку! 21104
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
подвижная, для вечеринки, семейная, бродилка
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Количество деталей
около 50
Среднее время игры, в минутах
15-20 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%2 560 руб. 3 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524473
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
подвижная, для вечеринки, семейная, бродилка
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
пластик
Количество деталей
около 50
Среднее время игры, в минутах
15-20 мин.
Комплектация
1 игровое поле, 1 гнездо с петухом и желобом, 4 препятствия, 12 петухов, 2 игральных кубика, 1 яйцо
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х10
Вес, кг.
1.47
Описание товара Настольная игра Ravensburger Ку-ка-ре-ку! 21104
Настольная игра Ravensburger Ку-ка-ре-ку! 21104 понравится любому ребенку. В курятнике случился переполох: петух забрался на самую верхнюю точку и кидается оттуда яйцами! И попадает! Отважная команда бросилась на штурм высоты. Кто первым достигнет вершины, тот и победит. На пути к победе вам могут помешать препятствия и летящие сверху яйца!
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Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
подвижная, для вечеринки, семейная, бродилка
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
пластик
Количество деталей
около 50
Среднее время игры, в минутах
15-20 мин.
Комплектация
1 игровое поле, 1 гнездо с петухом и желобом, 4 препятствия, 12 петухов, 2 игральных кубика, 1 яйцо
Страна производитель
Китай
Настольная игра Ravensburger Ку-ка-ре-ку! 21104 понравится любому ребенку. В курятнике случился переполох: петух забрался на самую верхнюю точку и кидается оттуда яйцами! И попадает! Отважная команда бросилась на штурм высоты. Кто первым достигнет вершины, тот и победит. На пути к победе вам могут помешать препятствия и летящие сверху яйца!
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