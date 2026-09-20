Настольная игра Ravensburger Make`n`Break 263677
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524470
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, кг.
1.47
Описание товара Настольная игра Ravensburger Make`n`Break 263677
Настольная игра Ravensburger Make`n`Break 263677 понравится любому ребенку. Игра Make n break пользуется огромной популярностью, благодаря своей динамичности и простым правилам. Игра становится еще интересней из-за элемента везения, ведь задания могут оказаться совсем непростыми. За отведенное время игроку нужно построить наибольшее количество «проектов» нарисованных на карточках–заданиях. Карточки бывают простыми и не очень. Ребенку такая игра поможет разбираться в цветах, развить мелкую моторику рук, ловкость, координацию движения, воображение и визуальную память.
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Настольная игра Ravensburger Make`n`Break 263677 понравится любому ребенку. Игра Make n break пользуется огромной популярностью, благодаря своей динамичности и простым правилам. Игра становится еще интересней из-за элемента везения, ведь задания могут оказаться совсем непростыми. За отведенное время игроку нужно построить наибольшее количество «проектов» нарисованных на карточках–заданиях. Карточки бывают простыми и не очень. Ребенку такая игра поможет разбираться в цветах, развить мелкую моторику рук, ловкость, координацию движения, воображение и визуальную память.
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