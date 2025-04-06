Настольная игра Gaga Games "Длина волны" арт.GG207
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 12
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524406
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 12
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 мин
Комплектация
126 двухсторонних карт, 2 маркера подсчёта очков, Уникальный механизм чтения мыслей, Маркер угадывания для неактивной команды, Правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х7
Вес, кг.
1.5
Описание товара Настольная игра Gaga Games "Длина волны" арт.GG207
Длина Волны – это нашумевшая новинка 2019 года. Как и все лучшие пати-игры, Длина Волны обманчиво проста. Разобраться в правилах можно буквально за несколько минут, но уже в середине партии вы поймете: эта игра куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Играть в нее можно практически любым составом, от 2 человек до бесконечности, а кроме командного режима предусмотрен еще и кооперативный.
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Бренд
Тип товара
Настольные игры
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 12
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 мин
Комплектация
126 двухсторонних карт, 2 маркера подсчёта очков, Уникальный механизм чтения мыслей, Маркер угадывания для неактивной команды, Правила игры
Страна производитель
Китай
Длина Волны – это нашумевшая новинка 2019 года. Как и все лучшие пати-игры, Длина Волны обманчиво проста. Разобраться в правилах можно буквально за несколько минут, но уже в середине партии вы поймете: эта игра куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Играть в нее можно практически любым составом, от 2 человек до бесконечности, а кроме командного режима предусмотрен еще и кооперативный.
Смотрите также: Настольные игры, для вечеринок
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Достоинства:
Комментарий:
Интересная игра, сделано качественно и красиво
Настольная игра Gaga Games "Длина волны" арт.GG207 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Настольная игра Gaga Games "Длина волны" арт.GG207
Достоинства:
Комментарий:
Интересная игра, сделано качественно и красиво