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Настольная игра Gaga Games "Длина волны" арт.GG207 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра Gaga Games "Длина волны" арт.GG207

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Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 1
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 2
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 3
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 4
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 5
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 6
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 7
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 8
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 9
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 10
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 11
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 12
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 13
Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 12
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 мин
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 1
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 2
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 3
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 4
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 5
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 6
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 7
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 8
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 9
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 10
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 11
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 12
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 13
  • Настольная игра Gaga Games &quot;Длина волны&quot; арт.GG207 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524406
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольные игры
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 12
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 мин
Комплектация
126 двухсторонних карт, 2 маркера подсчёта очков, Уникальный механизм чтения мыслей, Маркер угадывания для неактивной команды, Правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Настольная игра Gaga Games "Длина волны" арт.GG207

Длина Волны – это нашумевшая новинка 2019 года. Как и все лучшие пати-игры, Длина Волны обманчиво проста. Разобраться в правилах можно буквально за несколько минут, но уже в середине партии вы поймете: эта игра куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Играть в нее можно практически любым составом, от 2 человек до бесконечности, а кроме командного режима предусмотрен еще и кооперативный.

Отзывы о товаре Настольная игра Gaga Games "Длина волны" арт.GG207

Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Интересная игра, сделано качественно и красиво



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольные игры
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 12
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 мин
Комплектация
126 двухсторонних карт, 2 маркера подсчёта очков, Уникальный механизм чтения мыслей, Маркер угадывания для неактивной команды, Правила игры
Страна производитель
Китай
Описание
Длина Волны – это нашумевшая новинка 2019 года. Как и все лучшие пати-игры, Длина Волны обманчиво проста. Разобраться в правилах можно буквально за несколько минут, но уже в середине партии вы поймете: эта игра куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Играть в нее можно практически любым составом, от 2 человек до бесконечности, а кроме командного режима предусмотрен еще и кооперативный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Интересная игра, сделано качественно и красиво


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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