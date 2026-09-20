Соты Godox P120-G для P120
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522487
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка
Высота, см
13
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х7
Вес, кг.
2.6
Описание товара Соты Godox P120-G для P120
Соты Godox P120-G для P120 Соты Godox P120-G - это тканевая сотовая насадка для параболического софтбокса Godox P120L или или быстроскладного параболического софтбокса Godox QR-P120 Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным. Для удобства хранения сотовая насадка складывается. Совместимость Godox P120L, QR-P120 Размер ячейки 5х5 см
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Соты Godox P120-G для P120 Соты Godox P120-G - это тканевая сотовая насадка для параболического софтбокса Godox P120L или или быстроскладного параболического софтбокса Godox QR-P120 Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным. Для удобства хранения сотовая насадка складывается. Совместимость Godox P120L, QR-P120 Размер ячейки 5х5 см
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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