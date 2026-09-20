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Грелка электрическая Брест ГЭМР-9-60-04 купить с доставкой в Москве
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Грелка электрическая Брест ГЭМР-9-60-04

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Грелка электрическая Брест ГЭМР-9-60-04
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогрелки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
2 407 руб.  4 165 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519710
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Характеристики

Бренд
Брест
Тип товара
Электрогрелки
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Грелка электрическая Брест ГЭМР-9-60-04

Грелка предназначена для лечебных целей в домашних условиях, незаменимое средство для обогрева в плохо отапливаемых и не отапливаемых помещениях дач, на садоводческих участках, при отключении отопления в городских квартирах. Совершенная технология производства, заключающаяся в применении встроенной системы терморегуляции, обеспечивает постоянную температуру нагрева изделия и исключает возможность перегрева.

Отзывы о товаре Грелка электрическая Брест ГЭМР-9-60-04




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Характеристики
Бренд
Брест
Тип товара
Электрогрелки
Описание
Грелка предназначена для лечебных целей в домашних условиях, незаменимое средство для обогрева в плохо отапливаемых и не отапливаемых помещениях дач, на садоводческих участках, при отключении отопления в городских квартирах. Совершенная технология производства, заключающаяся в применении встроенной системы терморегуляции, обеспечивает постоянную температуру нагрева изделия и исключает возможность перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грелка электрическая Брест ГЭМР-9-60-04 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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