Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 516389
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk D85L LCD, монокулярный
Микроскоп Levenhuk D85L LCD предназначен для работы с образцами любой степени прозрачности на увеличении от 40 до 1600 крат. Также он снабжен встроенной 2-мегапиксельной камерой, которая позволяет фотографировать образцы и записывать видеоролики исследований. Данные сохраняются на карту памяти. Еще одна особенность модели – большой 7-дюймовый ЖК-экран, который удобно использовать для длительных и тщательных исследований микропрепаратов. Оптическая система микроскопа включает ахроматические объективы разной кратности. Общее оптическое увеличение составляет от 40 до 400 крат, увеличение до 1600 крат достигается за счет цифрового зума. Картинка с оптики выводится на экран в реальном времени в высоком разрешении, позволяющем различать очень мелкие структуры. Кнопки управления вынесены на боковую стенку и заднюю крышку, поэтому внешне прибор выглядит довольно лаконично. Доступна грубая и точная фокусировка. Для размещения микропрепаратов используется предметный столик с зажимами и диском с диафрагмами. Подсветка комбинированная – светодиоды расположены по обе стороны от предметного столика. Есть регулировка яркости. Для питания освещения можно использовать подключение к сети или батарейки. Корпус микроскопа сделан из металла, оптика – из стекла.
Микроскоп Levenhuk D85L LCD предназначен для работы с образцами любой степени прозрачности на увеличении от 40 до 1600 крат. Также он снабжен встроенной 2-мегапиксельной камерой, которая позволяет фотографировать образцы и записывать видеоролики исследований. Данные сохраняются на карту памяти. Еще одна особенность модели – большой 7-дюймовый ЖК-экран, который удобно использовать для длительных и тщательных исследований микропрепаратов. Оптическая система микроскопа включает ахроматические объективы разной кратности. Общее оптическое увеличение составляет от 40 до 400 крат, увеличение до 1600 крат достигается за счет цифрового зума. Картинка с оптики выводится на экран в реальном времени в высоком разрешении, позволяющем различать очень мелкие структуры. Кнопки управления вынесены на боковую стенку и заднюю крышку, поэтому внешне прибор выглядит довольно лаконично. Доступна грубая и точная фокусировка. Для размещения микропрепаратов используется предметный столик с зажимами и диском с диафрагмами. Подсветка комбинированная – светодиоды расположены по обе стороны от предметного столика. Есть регулировка яркости. Для питания освещения можно использовать подключение к сети или батарейки. Корпус микроскопа сделан из металла, оптика – из стекла.
Микроскоп цифровой Levenhuk D85L LCD, монокулярный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk D85L LCD, монокулярный