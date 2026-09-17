Штатив Manfrotto MK290XTA3-3W Xtra
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
147.5
Длина в сложенном состоянии, см
70.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 51631
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
147.5
Длина в сложенном состоянии, см
70.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х15х15
Вес, кг.
3
Описание товара Штатив Manfrotto MK290XTA3-3W Xtra
Штатив модели Manfrotto MK290XTA3-3W Xtra представитель новой линейки штативов, отличительной особенностью которых является возможность фиксации каждой ножки в четырех различных положениях под разным углом, что значительно расширяет возможности установки данного аксессуара для воплощения в жизнь самых различных идей фотографа.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
147.5
Длина в сложенном состоянии, см
70.7
Страна производитель
Китай
Штатив модели Manfrotto MK290XTA3-3W Xtra представитель новой линейки штативов, отличительной особенностью которых является возможность фиксации каждой ножки в четырех различных положениях под разным углом, что значительно расширяет возможности установки данного аксессуара для воплощения в жизнь самых различных идей фотографа.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Штатив Manfrotto MK290XTA3-3W Xtra - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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