Кофемолка Kitfort КТ-770
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 513000
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х20х19
Вес, кг.
2.12
Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-770
Жерновая кофемолка КТ-770 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена плоскими жерновами из стали. Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от тонкого для эспрессо кофеварки до крупного для френч- пресса. Равномерный помол важен для эспрессо кофеварок, так как при неравномерном помоле вкус заваренного кофе портится. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках. Вы можете выбрать, какое количество зерен требуется намолоть за один раз — кофемолка намелет нужное количество кофе и автоматически отключится.
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Жерновая кофемолка КТ-770 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена плоскими жерновами из стали. Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от тонкого для эспрессо кофеварки до крупного для френч- пресса. Равномерный помол важен для эспрессо кофеварок, так как при неравномерном помоле вкус заваренного кофе портится. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках. Вы можете выбрать, какое количество зерен требуется намолоть за один раз — кофемолка намелет нужное количество кофе и автоматически отключится.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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