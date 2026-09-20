Монокуляр Discovery Gator 10x42
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511899
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляр
Диаметр объектива
42
Корпус
металл
Увеличение
10 x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х8
Вес, г.
355
Описание товара Монокуляр Discovery Gator 10x42
Монокуляр Discovery Gator 10x42 – оптический прибор, который способен стать прекрасной заменой полевому биноклю. Он компактный, легкий и дает 10-кратное увеличение. Монокуляр станет хорошим помощником на охоте и в походе, при наблюдениях за дикими животными и птицами, просмотре спортивных мероприятий на стадионе. Металлический корпус надежно защищает оптическую систему от случайных повреждений, а внешнее резиновое покрытие улучшает захват. Монокуляр можно устанавливать на любой стандартный штатив – в корпусе есть резьбовое крепление.
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Бренд
Тип товара
Монокуляр
Диаметр объектива
42
Корпус
металл
Увеличение
10 x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Монокуляр Discovery Gator 10x42 – оптический прибор, который способен стать прекрасной заменой полевому биноклю. Он компактный, легкий и дает 10-кратное увеличение. Монокуляр станет хорошим помощником на охоте и в походе, при наблюдениях за дикими животными и птицами, просмотре спортивных мероприятий на стадионе. Металлический корпус надежно защищает оптическую систему от случайных повреждений, а внешнее резиновое покрытие улучшает захват. Монокуляр можно устанавливать на любой стандартный штатив – в корпусе есть резьбовое крепление.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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