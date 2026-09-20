Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Pico Polar с книгой

С монокулярным микроскопом Discovery Pico учеба в школе или колледже станет намного интереснее и результативнее. Он поможет погрузиться в увлекательный микромир и покажет простейших и структуру многих объектов окружающего мира. Также с помощью этого микроскопа можно проводить простые научные опыты и изучать жизнь в капле воды. В комплектацию включена познавательная книга о микромире, которая будет полезна начинающим биологам. Насадка микроскопа отклонена под небольшим углом в 30°, что повышает комфорт длительных наблюдений. Также насадку можно поворачивать вокруг оси на 360° – такая функция упрощает работу в группе, когда один и тот же образец должны посмотреть несколько человек. Все оптические элементы сделаны из стекла. Объективы 4х, 10х и 40х ахроматические, а окуляр 10х – широкопольный. Дополнительно объектив 40х имеет пружинящую оправу – защиту передней линзы от случайных повреждений. Общее увеличение микроскопа находится в диапазоне от 40 до 400 крат. Источник освещения – два светодиода, расположенные сверху и снизу от предметного столика. Благодаря этому наблюдения можно проводить как в проходящем, так и в отраженном свете. Яркость подсветки регулируется. Для работы подсветки требуются или подключение к сети переменного тока, или установленные батарейки. Сетевой адаптер включен в комплектацию. Еще одна особенность микроскопа – наличие точной фокусировки. Она позволяет быстрее и более плавно настраивать резкость картинки. Отметим наличие зажимов у предметного столика и диска с диафрагмами для регулировки светового потока от нижнего осветителя. Книга «Невидимый мир», включенная в комплектацию, упростит старт работы с прибором. Она рассказывает об устройстве микроскопа, о том, что можно наблюдать с его помощью, и о том, какие научные опыты можно провести прямо дома. Книга ярко иллюстрирована и написана «живым» языком без сложных для понимания терминов.