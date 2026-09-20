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Конструктор Эра "Домики для гномиков" тип-2 арт.С-198-57238307 /14 купить с доставкой в Москве
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Конструктор Эра "Домики для гномиков" тип-2 арт.С-198-57238307 /14

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Конструктор Эра &quot;Домики для гномиков&quot; тип-2 арт.С-198-57238307 /14 - фото 1
Конструктор Эра &quot;Домики для гномиков&quot; тип-2 арт.С-198-57238307 /14 - фото 2
Конструктор Эра &quot;Домики для гномиков&quot; тип-2 арт.С-198-57238307 /14 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Эра &quot;Домики для гномиков&quot; тип-2 арт.С-198-57238307 /14 - фото 1
  • Конструктор Эра &quot;Домики для гномиков&quot; тип-2 арт.С-198-57238307 /14 - фото 2
  • Конструктор Эра &quot;Домики для гномиков&quot; тип-2 арт.С-198-57238307 /14 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
970 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511475
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Характеристики

Бренд
ЭРА
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
175 дет, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х32х5
Вес, кг.
1

Описание товара Конструктор Эра "Домики для гномиков" тип-2 арт.С-198-57238307 /14

Маленьким любителям конструировать наверняка понравится идея создать аккуратный и уютный домик для миниатюрных фигурок или кукол. В таком жилище уютно устроятся и герои сказок, и крохотные зверушки, которых малыши просто обожают. А закончив строительство, можно сразу начать увлекательную ролевую игру или показать инсценировку любимого мультфильма или сказки

Отзывы о товаре Конструктор Эра "Домики для гномиков" тип-2 арт.С-198-57238307 /14




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Характеристики
Бренд
ЭРА
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
175 дет, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Маленьким любителям конструировать наверняка понравится идея создать аккуратный и уютный домик для миниатюрных фигурок или кукол. В таком жилище уютно устроятся и герои сказок, и крохотные зверушки, которых малыши просто обожают. А закончив строительство, можно сразу начать увлекательную ролевую игру или показать инсценировку любимого мультфильма или сказки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор Эра "Домики для гномиков" тип-2 арт.С-198-57238307 /14 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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