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Колесо обозрения Stellar арт. 01977 купить с доставкой в Москве
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Колесо обозрения Stellar арт. 01977

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Колесо обозрения Stellar арт. 01977
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 630 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511435
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х31
Вес, кг.
1

Описание товара Колесо обозрения Stellar арт. 01977

Колесо обозрения - один из самых любимых и популярных аттракционов среди детей! Парк развлечений дома? Это вполне реально!. Наша новая игрушка порадует и развеселит вашего малыша, ведь она выглядит совсем как настоящее колесо обозрения. Веселый аттракцион запускается лёгким нажатием клавиши. В кабинках колеса обозрения кружатся под задорную музыку три фигурки симпатичных животных. Они легко вынимаются и могут составить крохе компанию и в другой игре. Игрушечный аттракцион идеально подходит для самостоятельной игры, он выполнен из безопасного материала и не имеет мелких деталей. Подробны

Отзывы о товаре Колесо обозрения Stellar арт. 01977




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Колесо обозрения - один из самых любимых и популярных аттракционов среди детей! Парк развлечений дома? Это вполне реально!. Наша новая игрушка порадует и развеселит вашего малыша, ведь она выглядит совсем как настоящее колесо обозрения. Веселый аттракцион запускается лёгким нажатием клавиши. В кабинках колеса обозрения кружатся под задорную музыку три фигурки симпатичных животных. Они легко вынимаются и могут составить крохе компанию и в другой игре. Игрушечный аттракцион идеально подходит для самостоятельной игры, он выполнен из безопасного материала и не имеет мелких деталей. Подробны
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо обозрения Stellar арт. 01977 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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