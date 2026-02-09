Пирамида СВСД "Гигант" арт.5020 /5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пирамидка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 040 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511421
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пирамидка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х26х3
Вес, кг.
1.1
Описание товара Пирамида СВСД "Гигант" арт.5020 /5
Игрушка выполнена из качественных, безопасных для жизни и здоровья ребенка материалов. Способствует развитию творческого мышления, фантазии и тренирует мелкую моторику.
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Курьерская доставка в Москве
Игрушка выполнена из качественных, безопасных для жизни и здоровья ребенка материалов. Способствует развитию творческого мышления, фантазии и тренирует мелкую моторику.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл как и обещали. удобные на мокрой плитке не скользят, это было очень важно. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, за такую цену самое то, Хорошенькие, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
мягкие,удобные.сильно маломерят,43 размер подошло на 40
Достоинства:
Комментарий:
тапочки классные но маломерят на 42 заказывал 44-45 но на широкую ногу малы
Достоинства:
Комментарий:
цвет как на фото. немного отличаются моделью, но для Китая это нормально) На узкую ногу. Я ношу 41-42, но у меня нога широкая, полное плоскостопие. Мне оказались узкие, но по длине 44-45 как раз. А у дочери 39 размер, ей великоваты, но ей понравились, таскает, когда в гости приезжает. В общем, хоть и не на мою ногу оказались, но сами по себе понравились. на моём фото цвет искажён, в реале цвет как на фото продавца.
Достоинства:
Комментарий:
замечательные Сланцы. очень лёгкие, мягкие, красивые. на 39 размер взяла 40-41. хорошо подошли.
Достоинства:
Комментарий:
шлепки классные , по размеру подошли на 39 заказала 40-41 (25.5 стелька у меня )
Достоинства:
Комментарий:
отличные тапки, лёгкие, удобные, симпатичные легко помыть, почистить. за такие деньги, невероятно хорошая покупка. взяла несколько пар, чтобы гости приходили и в новых щеголяли. Есть опаска, по-мокрому не стоит, может быть скользко. Не проверяла.
Достоинства:
Комментарий:
на мой 37 р ,в объёме маловаты,за такую цену оставила,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
маломерит на один размер. Ношу 37, взяла 38. Подходит. Тапочки мягкие, удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки очень легкие, удобные, по размеру подошли.
Достоинства:
Комментарий:
обыкновенный на фото лучше, а так все норм, запаха нет размер соответствует цена норм
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо. Тапочки лёгкие, за такие деньги, очень даже. У меня 39р, взяла 42, в тютельку, на фото круче, чем наяву.
Достоинства:
Комментарий:
на фото смотрится подошва толстая,а на самом деле обычные
Достоинства:
Комментарий:
мягкие, аккуратно сделаны,и цена удачная.спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
супер приятные легкие красивые маломерят можно было бы на размер больше,но уже не было.
Достоинства:
Комментарий:
Супер тапочки класс , мягкие удобные, я очень рада покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличные шлепки! Цена идеальная. Цвет красивый. Мягкие, удобные. На размер 38 российский взяла 40-41 производителя, сели идеально по длине. Ещё взяла такие же черные. Да, нужно подождать доставку из Китая, но меня это вообще не напрягает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар долго шел,но оправдал ожидания.По размеру внучке подошел,ей понравились.Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
маломерных, мой 37-38.заказала40-41.как раз товаром очень довольна. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Маломерят,по отзывам заказала больше на 2 размера ,угадала) Сланцы хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравились . Мягкие , удобные качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Купила 40-41 хотя ношу 39 размер. Очень плотно, впритык. На ногу 255 см надо брать размер больше.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки мягкие и очень приятные для ног, цвет очень понравился, маломерят - ношу 38-39 брала 40-41. Хорошая упаковка, долгая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки неплохие, но очень маломерят, на 38 неподошёл 40/41 размер и они очень узкие
Достоинства:
Комментарий:
очень кустарная работа,грубое литьё,но для бани пойдут.
Достоинства:
Комментарий:
не такие пухлые как на картинке, но может ещё расправятся, не знаю. но ножкам комфортно
Пирамида СВСД "Гигант" арт.5020 /5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пирамида СВСД "Гигант" арт.5020 /5
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл как и обещали. удобные на мокрой плитке не скользят, это было очень важно. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, за такую цену самое то, Хорошенькие, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
мягкие,удобные.сильно маломерят,43 размер подошло на 40
Достоинства:
Комментарий:
тапочки классные но маломерят на 42 заказывал 44-45 но на широкую ногу малы
Достоинства:
Комментарий:
цвет как на фото. немного отличаются моделью, но для Китая это нормально) На узкую ногу. Я ношу 41-42, но у меня нога широкая, полное плоскостопие. Мне оказались узкие, но по длине 44-45 как раз. А у дочери 39 размер, ей великоваты, но ей понравились, таскает, когда в гости приезжает. В общем, хоть и не на мою ногу оказались, но сами по себе понравились. на моём фото цвет искажён, в реале цвет как на фото продавца.
Достоинства:
Комментарий:
замечательные Сланцы. очень лёгкие, мягкие, красивые. на 39 размер взяла 40-41. хорошо подошли.
Достоинства:
Комментарий:
шлепки классные , по размеру подошли на 39 заказала 40-41 (25.5 стелька у меня )
Достоинства:
Комментарий:
отличные тапки, лёгкие, удобные, симпатичные легко помыть, почистить. за такие деньги, невероятно хорошая покупка. взяла несколько пар, чтобы гости приходили и в новых щеголяли. Есть опаска, по-мокрому не стоит, может быть скользко. Не проверяла.
Достоинства:
Комментарий:
на мой 37 р ,в объёме маловаты,за такую цену оставила,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
маломерит на один размер. Ношу 37, взяла 38. Подходит. Тапочки мягкие, удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки очень легкие, удобные, по размеру подошли.
Достоинства:
Комментарий:
обыкновенный на фото лучше, а так все норм, запаха нет размер соответствует цена норм
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо. Тапочки лёгкие, за такие деньги, очень даже. У меня 39р, взяла 42, в тютельку, на фото круче, чем наяву.
Достоинства:
Комментарий:
на фото смотрится подошва толстая,а на самом деле обычные
Достоинства:
Комментарий:
мягкие, аккуратно сделаны,и цена удачная.спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
супер приятные легкие красивые маломерят можно было бы на размер больше,но уже не было.
Достоинства:
Комментарий:
Супер тапочки класс , мягкие удобные, я очень рада покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличные шлепки! Цена идеальная. Цвет красивый. Мягкие, удобные. На размер 38 российский взяла 40-41 производителя, сели идеально по длине. Ещё взяла такие же черные. Да, нужно подождать доставку из Китая, но меня это вообще не напрягает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар долго шел,но оправдал ожидания.По размеру внучке подошел,ей понравились.Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
маломерных, мой 37-38.заказала40-41.как раз товаром очень довольна. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Маломерят,по отзывам заказала больше на 2 размера ,угадала) Сланцы хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравились . Мягкие , удобные качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Купила 40-41 хотя ношу 39 размер. Очень плотно, впритык. На ногу 255 см надо брать размер больше.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки мягкие и очень приятные для ног, цвет очень понравился, маломерят - ношу 38-39 брала 40-41. Хорошая упаковка, долгая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки неплохие, но очень маломерят, на 38 неподошёл 40/41 размер и они очень узкие
Достоинства:
Комментарий:
очень кустарная работа,грубое литьё,но для бани пойдут.
Достоинства:
Комментарий:
не такие пухлые как на картинке, но может ещё расправятся, не знаю. но ножкам комфортно