Алмазная вышивка Школа талантов "Пегас" 30x40 см арт.5371217
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 020 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511377
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
алмазная мозаика
Материал
дерево, текстиль, металл, пластик
Комплектация
холст на раме, стразы, поддон для стразов, специальный карандаш, клеевая подушечка, упаковка
Особенности
размер 30x40 см
Дополнительно
полное заполнение
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х31х3
Вес, г.
600
Описание товара Алмазная вышивка Школа талантов "Пегас" 30x40 см арт.5371217
Тканевая основа имеет исключительное клеевое покрытие, которое надёжно удерживает кристаллики. С помощью пинцета вам нужно разложить их по нарисованной схеме с обозначением необходимых цветов, полностью заполнив полотно. Отдельно вас порадует то, что все цвета схемы расположены рядом с рабочей областью холста. А это значит, что схема всегда будет под рукой!. Сияющая картина будет радовать вас и послужит прекрасным подарком. Она украсит любой интерьер и придаст ему особый шарм. Совершенно особенные вещи, наполненные теплом ваших рук, принесут в дом уют и спокойствие!
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Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
алмазная мозаика
Материал
дерево, текстиль, металл, пластик
Комплектация
холст на раме, стразы, поддон для стразов, специальный карандаш, клеевая подушечка, упаковка
Особенности
размер 30x40 см
Дополнительно
полное заполнение
Страна производитель
Россия
Тканевая основа имеет исключительное клеевое покрытие, которое надёжно удерживает кристаллики. С помощью пинцета вам нужно разложить их по нарисованной схеме с обозначением необходимых цветов, полностью заполнив полотно. Отдельно вас порадует то, что все цвета схемы расположены рядом с рабочей областью холста. А это значит, что схема всегда будет под рукой!. Сияющая картина будет радовать вас и послужит прекрасным подарком. Она украсит любой интерьер и придаст ему особый шарм. Совершенно особенные вещи, наполненные теплом ваших рук, принесут в дом уют и спокойствие!
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Алмазная вышивка Школа талантов "Пегас" 30x40 см арт.5371217 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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