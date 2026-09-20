Конструктор Рантис "Соты" 32 дет.
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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%1 060 руб. 1 666 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511328
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х22
Вес, кг.
2.1
Описание товара Конструктор Рантис "Соты" 32 дет.
Конструктор для создания игровой среды и развития пространственного мышления. Крупные детали в виде шестигранных соединённых сот n Конструктор соты разработан специально для дошкольных образовательных учреждений. Может быть эффективно использован для организации сюжетно-ролевых игр и спортивных игр, а также для декоративного оформления помещений. Сконструируйте ширму для театра, лоток для продажи овощей и фруктов, мост над рекой, препятствия различной высоты для спортивных конкурсов. nКонструктор может быть использован для занятий, как в помещении, так и на открытом воздухе для игр с песком и водой
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Конструктор для создания игровой среды и развития пространственного мышления. Крупные детали в виде шестигранных соединённых сот n Конструктор соты разработан специально для дошкольных образовательных учреждений. Может быть эффективно использован для организации сюжетно-ролевых игр и спортивных игр, а также для декоративного оформления помещений. Сконструируйте ширму для театра, лоток для продажи овощей и фруктов, мост над рекой, препятствия различной высоты для спортивных конкурсов. nКонструктор может быть использован для занятий, как в помещении, так и на открытом воздухе для игр с песком и водой
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