Выжигание на спилах "Ковбой Джо" 367203
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Характеристики
Описание товара Выжигание на спилах "Ковбой Джо" 367203
Теперь не нужно думать, как сделать линии более тонкими, где найти подходящий материал для будущей картины все в этой коробке, Во-первых, это удобный современный выжигательный аппарат с 6 сменными насадками, чтобы вам было легче сотворить именно то, что вы задумали. Во-вторых, это два листа фанеры: один с уже нанесенным сюжетом будущего рисунка, а второй чистый. Потренируйтесь и приступайте к созданию своего уникального панно, экспериментируйте, открывайте новые грани творчества. А тот результат, которого вы добьетесь с этим набором, будет прекрасным подарком родственникам и друзьям ведь это ваше творчество, в которое вы вложили частичку себя.
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