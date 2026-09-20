Набор Гончар "Цветочные горшки"/8 217003
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Характеристики
Тип товара
Набор для творества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 460 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510850
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для творчества
Материал
пластик, глина
Комплектация
гончарный круг с электрическим мотором, голубая глина, скульптурный стек, руководство по изготовлению поделки
Особенности
электрический мотор
Дополнительно
от 7 лет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х25х7
Вес, г.
500
Описание товара Набор Гончар "Цветочные горшки"/8 217003
Необычайно увлекателен и познавателен процесс изготовления керамических изделий при помощи гончарного круга. Самая настоящая глина и компактный гончарный круг создают удивительно интересный процесс и дают великолепный результат. Вазы, горшки, подсвечники и многое другое, что подскажет Ваша фантазия, можно слепить и раскрасить. Эти образцы гончарного искусства будут служить предметом гордости Вашего ребенка, займут его интересным делом, развлекут и пробудят интерес к истории и народным промыслам.
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Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для творчества
Материал
пластик, глина
Комплектация
гончарный круг с электрическим мотором, голубая глина, скульптурный стек, руководство по изготовлению поделки
Особенности
электрический мотор
Дополнительно
от 7 лет
Страна производитель
Россия
Необычайно увлекателен и познавателен процесс изготовления керамических изделий при помощи гончарного круга. Самая настоящая глина и компактный гончарный круг создают удивительно интересный процесс и дают великолепный результат. Вазы, горшки, подсвечники и многое другое, что подскажет Ваша фантазия, можно слепить и раскрасить. Эти образцы гончарного искусства будут служить предметом гордости Вашего ребенка, займут его интересным делом, развлекут и пробудят интерес к истории и народным промыслам.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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