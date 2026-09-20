Игрушка развивающая "Забивалка клоуны прыгуны" CUBIKA.13746
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510816
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Украина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х4
Вес, кг.
1
Описание товара Игрушка развивающая "Забивалка клоуны прыгуны" CUBIKA.13746
Игра- забивалка Клоуны прыгуны от CUBIKA — это яркая колотушка для малышей. Игрушка состоит из основы, молоточка и 4 ярких клоунов, которые вылетают из основы, когда ребенок ударяет молоточком по соответствующей клавише.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Украина
Страна производитель
Китай
Игра- забивалка Клоуны прыгуны от CUBIKA — это яркая колотушка для малышей. Игрушка состоит из основы, молоточка и 4 ярких клоунов, которые вылетают из основы, когда ребенок ударяет молоточком по соответствующей клавише.
Игрушка развивающая "Забивалка клоуны прыгуны" CUBIKA.13746 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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