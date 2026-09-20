Игрушка "Рыбалка" (12 рыбок, удочки) CUBIKA.13739
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510802
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 1.5 лет
Комплектация
12 деталей, 2 удочки
Материал
дерево, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х4
Вес, кг.
1
Описание товара Игрушка "Рыбалка" (12 рыбок, удочки) CUBIKA.13739
Ваш малыш отправится на веселую рыбалку, не выходя из дома, ведь в этом наборе есть и специальные удочки, и красочный улов. Крохам останется лишь поймать на свой магнитный крючок яркую рыбку, тренируя при этом координацию движений и глазомер, а потом можно звать маму и похвастаться ей своим результатом.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 1.5 лет
Комплектация
12 деталей, 2 удочки
Материал
дерево, текстиль
Страна производитель
Китай
Ваш малыш отправится на веселую рыбалку, не выходя из дома, ведь в этом наборе есть и специальные удочки, и красочный улов. Крохам останется лишь поймать на свой магнитный крючок яркую рыбку, тренируя при этом координацию движений и глазомер, а потом можно звать маму и похвастаться ей своим результатом.
Игрушка "Рыбалка" (12 рыбок, удочки) CUBIKA.13739 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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