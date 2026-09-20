Top.Mail.Ru
Каталка "Уточки" (3 шт.) CUBIKA.13722 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Каталка "Уточки" (3 шт.) CUBIKA.13722

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Каталка &quot;Уточки&quot; (3 шт.) CUBIKA.13722 - фото 1
Каталка &quot;Уточки&quot; (3 шт.) CUBIKA.13722 - фото 2
Каталка &quot;Уточки&quot; (3 шт.) CUBIKA.13722 - фото 3
Каталка &quot;Уточки&quot; (3 шт.) CUBIKA.13722 - фото 4
Каталка &quot;Уточки&quot; (3 шт.) CUBIKA.13722 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Каталка
  • Каталка &quot;Уточки&quot; (3 шт.) CUBIKA.13722 - фото 1
  • Каталка &quot;Уточки&quot; (3 шт.) CUBIKA.13722 - фото 2
  • Каталка &quot;Уточки&quot; (3 шт.) CUBIKA.13722 - фото 3
  • Каталка &quot;Уточки&quot; (3 шт.) CUBIKA.13722 - фото 4
  • Каталка &quot;Уточки&quot; (3 шт.) CUBIKA.13722 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510801
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cubika
Тип товара
Каталка
Возраст
от 1.5 лет
Материал
дерево
Упаковка
коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
400

Описание товара Каталка "Уточки" (3 шт.) CUBIKA.13722

Каталка CUBIKA Уточки 13722 представляет собой семью из 3-х уточек, соединенных между собой, которая катится на веревочке. У уточек шевелятся крылышки. Игрушка-каталка очень пригодится малышу, когда он начинает делать первые, еще не очень уверенные шаги, потому что развивает в игровой форме его координацию движений, разрабатывает вестибулярный аппарат и тренирует многие группы мышц. Игрушка-каталка станет верным спутником малыша и будет забавлять его своим красочным видом. Все компоненты игрушки изготовлены из высококачественного натурального дерева карпатского бука и ясеня. Тщательная обработка делает их чрезвычайно гладкими и приятными на ощупь, а закругленные углы обеспечивают безопасную игру для активных малышей. Пеструю расцветку обеспечивают нетоксичные безопасные для здоровья краски на водной основе.

Отзывы о товаре Каталка "Уточки" (3 шт.) CUBIKA.13722




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Cubika
Тип товара
Каталка
Возраст
от 1.5 лет
Материал
дерево
Упаковка
коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Каталка CUBIKA Уточки 13722 представляет собой семью из 3-х уточек, соединенных между собой, которая катится на веревочке. У уточек шевелятся крылышки. Игрушка-каталка очень пригодится малышу, когда он начинает делать первые, еще не очень уверенные шаги, потому что развивает в игровой форме его координацию движений, разрабатывает вестибулярный аппарат и тренирует многие группы мышц. Игрушка-каталка станет верным спутником малыша и будет забавлять его своим красочным видом. Все компоненты игрушки изготовлены из высококачественного натурального дерева карпатского бука и ясеня. Тщательная обработка делает их чрезвычайно гладкими и приятными на ощупь, а закругленные углы обеспечивают безопасную игру для активных малышей. Пеструю расцветку обеспечивают нетоксичные безопасные для здоровья краски на водной основе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Каталка "Уточки" (3 шт.) CUBIKA.13722 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...