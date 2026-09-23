Top.Mail.Ru
Чехол Red Line для Oppo Reno 4 Lite Ultimate Black УТ000023592 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол Red Line для Oppo Reno 4 Lite Ultimate Black УТ000023592

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол Red Line для Oppo Reno 4 Lite Ultimate Black УТ000023592
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Oppo Reno 4 Lite
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
250 руб.  900 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 510049
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Red Line для Oppo Reno 4 Lite Ultimate Black УТ000023592
250 руб. -72%
900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Oppo Reno 4 Lite
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
30

Описание товара Чехол Red Line для Oppo Reno 4 Lite Ultimate Black УТ000023592

Чехлы для телефонов от бренда Red Line — это идеальное сочетание стиля и защиты для вашего устройства. Изготовленные из высококачественного силикона, эти аксессуары обеспечивают надежную амортизацию при падениях и защищают корпус телефона от царапин и потертостей. Черный цвет чехла придает вашему устройству элегантный и современный вид, дополнительно подчеркивая его уникальность. Легкий и тонкий дизайн не делает ваш телефон громоздким и позволяет удобно носить его в кармане или сумке. Выбирая чехлы от Red Line, вы выбираете качество и долговечность.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол Red Line для Oppo Reno 4 Lite Ultimate Black УТ000023592




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Oppo Reno 4 Lite
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов от бренда Red Line — это идеальное сочетание стиля и защиты для вашего устройства. Изготовленные из высококачественного силикона, эти аксессуары обеспечивают надежную амортизацию при падениях и защищают корпус телефона от царапин и потертостей. Черный цвет чехла придает вашему устройству элегантный и современный вид, дополнительно подчеркивая его уникальность. Легкий и тонкий дизайн не делает ваш телефон громоздким и позволяет удобно носить его в кармане или сумке. Выбирая чехлы от Red Line, вы выбираете качество и долговечность.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Red Line для Oppo Reno 4 Lite Ultimate Black УТ000023592 - этот товар вы можете купить по цене 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...