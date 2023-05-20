Описание товара Прицел оптический Veber Пневматика 4-16X40 AOE RG

Прицел с подсветкой Veber Пневматика 4-16x40 AOE RG предназначен для точной стрельбы на средних дистанциях из пневматического оружия с дульной энергией выстрела до 20 Дж (спортивная и охотничья пневматика, оружие для хардбола). Приспособлен для стрельбы на более дальние дистанции, чем Вебер Пневматика 3-9x40. Ключевые параметры Отстройка от параллакса — на объективе (AO), от 9,1 м. Сетка Mil-Dot (SFP), 2-цветная регулируемая подсветка. Тактические барабанчики с блокировкой, 1 клик = 1?4 MOA. Полное многослойное просветляющее покрытие линз. Для пневматического оружия. Ударная стойкость до 20 Дж. Матовый алюминиевый корпус с диаметром трубы 25,4 мм. Защита от пыли и моросящего дождя. Работа при -25.+40 °C. Крепления-кольца на «ласточкин хвост» (11 мм) в комплекте. Конструктивные и эксплуатационные особенности Оптика. За счёт 40-миллиметрового объектива, размеров выходного зрачка и полного многослойного просветления линз прицел подходит для стрельбы как при нормальной, так и пониженной освещённости (пасмурная погода, ранние сумерки). Картинка получается чёткой, насыщенной и контрастной при любой кратности. Механика и выверка. Барабаны настройки и выверки выполнены с крупной накаткой и углублениями под пальцы, чтобы можно было настраивать прицел, не снимая перчаток. Система отстройки от параллакса, расположенная на объективе (AO) обеспечивает точное наведение резкости на дистанциях от 9,1 м, а диоптрийная регулировка окуляра позволяет настроить оптику под зрение наблюдателя и охотиться как в очках, так и без них. Тактические пристрелочные барабанчики оснащены системой блокировки Push-Pull: для ввода поправок потребуется сначала разблокировать маховик — оттянуть до упора вверх, а только потом повернуть на требуемое число делений. Барабаны вращаются с чёткими, заметными как тактильно, так и на слух щелчками, 1 клик равен 1?4 MOA (7,3 мм/100 м). Сетка с подсветкой. Вытравленная на стекле прицельная марка Mil-Dot (на 2-м плане) от классического варианта отличается большим количеством мил-точек — по 6 в каждую сторону от центра. Марка достаточно тонкая, при смене кратности визуально не меняется (не масштабируется). Чтобы марка лучше «читалась» на сложном фоне, в сумерках или на ярком солнце, перекрестье подсвечивается красным и зелёным, по 5 уровней яркости для каждого цвета. Барабан подсветки, он же батарейный отсек под батарейку CR2032, расположен сбоку на корпусе и выполнен в одном стиле с барабанами выверки. Корпус. Прицел рассчитан на стрельбу из пневматических винтовок с двойной отдачей мощностью строго до 20 Дж, вне зависимости от типа пружины, может устанавливаться на огнестрельных малокалиберных винтовках (кал. .220). Veber Пневматика 4–16x40 AOE RG сохраняет нормальную работоспособность на морозе (до -25 °C) и в жару (до -40 C), не боится пыли и мелкого дождя, а продувка сухим азотом предохраняет оптику от внутреннего запотевания при резких перепадах температур. Крепление. В комплекте к прицелу идут кольца на планку «ласточкин хвост» (11 мм) с посадочным диаметром 25,4 мм. Фиксация верхних полуколец по одному винту с каждой стороны, крепление на планке — 1 прижимным винтом с внутренним шестигранником. Комплектация: прицел Вебер Пневматика 4–16x40 AOE RG с подсветкой, откидные съёмные защитные крышки, кольца 25,4 мм на «ласточкин хвост», 11 мм ключ-шестигранник салфетка тканевая 1 батарейка CR2032 инструкция с гарантийным талоном