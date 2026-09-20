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Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG купить с доставкой в Москве
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Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG

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Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 1
Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 2
Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 3
Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 4
Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 5
Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 6
Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 7
Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 8
Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 9
Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прицелы
  • Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 1
  • Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 2
  • Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 3
  • Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 4
  • Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 5
  • Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 6
  • Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 7
  • Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 8
  • Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 9
  • Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 508688
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Прицелы
Диаметр объектива, мм
40
Вид прицела
оптический
Поле зрения на расстоянии 100 м
36.8-12.2 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х9х9
Вес, г.
900

Описание товара Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG

Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG с переменным увеличением от 3 до 9х и светосильным объективом 40 мм позволяет обнаружить цель на большой дистанции, вести движущийся объект и сделать точный выстрел из пневматического оружия. Многослойное просветление всех оптических элементов обеспечивает высокое светопропускание даже в условиях слабого освещения – в сумерках, густом лесу и т.д.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Прицелы
Диаметр объектива, мм
40
Вид прицела
оптический
Поле зрения на расстоянии 100 м
36.8-12.2 м
Страна производитель
Китай
Описание
Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG с переменным увеличением от 3 до 9х и светосильным объективом 40 мм позволяет обнаружить цель на большой дистанции, вести движущийся объект и сделать точный выстрел из пневматического оружия. Многослойное просветление всех оптических элементов обеспечивает высокое светопропускание даже в условиях слабого освещения – в сумерках, густом лесу и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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