Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 508688
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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Прицелы
Диаметр объектива, мм
40
Вид прицела
оптический
Поле зрения на расстоянии 100 м
36.8-12.2 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х9х9
Вес, г.
900
Описание товара Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG
Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG с переменным увеличением от 3 до 9х и светосильным объективом 40 мм позволяет обнаружить цель на большой дистанции, вести движущийся объект и сделать точный выстрел из пневматического оружия. Многослойное просветление всех оптических элементов обеспечивает высокое светопропускание даже в условиях слабого освещения – в сумерках, густом лесу и т.д.
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Бренд
Veber
Тип товара
Прицелы
Диаметр объектива, мм
40
Вид прицела
оптический
Поле зрения на расстоянии 100 м
36.8-12.2 м
Страна производитель
Китай
Прицел оптический Veber Пневматика 3-9X40 AOE RG с переменным увеличением от 3 до 9х и светосильным объективом 40 мм позволяет обнаружить цель на большой дистанции, вести движущийся объект и сделать точный выстрел из пневматического оружия. Многослойное просветление всех оптических элементов обеспечивает высокое светопропускание даже в условиях слабого освещения – в сумерках, густом лесу и т.д.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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