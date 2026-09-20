Кронштейн для мониторов Onkron G200 белый
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для монитора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%10 860 руб. 14 834 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507748
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для монитора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х20
Вес, кг.
4.25
Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron G200 белый
Настольный кронштейн для двух мониторов, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G200 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 32 дюймов (33,02 – 81,28 см) и весом до 9 кг на каждый.
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Настольный кронштейн для двух мониторов, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G200 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 32 дюймов (33,02 – 81,28 см) и весом до 9 кг на каждый.
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