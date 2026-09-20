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Весна. Набор "Животные Африки" ПВХ арт.В4145 купить с доставкой в Москве
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Весна. Набор "Животные Африки" ПВХ арт.В4145

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Весна. Набор &quot;Животные Африки&quot; ПВХ арт.В4145
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки для купания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
720 руб.  1 377 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507052
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Игрушки для купания
Возраст
от 6 мес.
Комплектация
6 игрушек, упаковка
Материал
ПВХ
Пол
унисекс
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х8
Вес, г.
400

Описание товара Весна. Набор "Животные Африки" ПВХ арт.В4145

А ваш ребёнок знает, какие животные обитают в Африке? Самое время их изучить, и для этого совсем не обязательно «детям в Африке гулять»!

Отзывы о товаре Весна. Набор "Животные Африки" ПВХ арт.В4145




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Игрушки для купания
Возраст
от 6 мес.
Комплектация
6 игрушек, упаковка
Материал
ПВХ
Пол
унисекс
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
А ваш ребёнок знает, какие животные обитают в Африке? Самое время их изучить, и для этого совсем не обязательно «детям в Африке гулять»!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весна. Набор "Животные Африки" ПВХ арт.В4145 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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