Весна. Набор "Животные Африки" ПВХ арт.В4145
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки для купания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%720 руб. 1 377 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507052
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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Игрушки для купания
Возраст
от 6 мес.
Комплектация
6 игрушек, упаковка
Материал
ПВХ
Пол
унисекс
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х8
Вес, г.
400
Описание товара Весна. Набор "Животные Африки" ПВХ арт.В4145
А ваш ребёнок знает, какие животные обитают в Африке? Самое время их изучить, и для этого совсем не обязательно «детям в Африке гулять»!
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Бренд
Весна
Тип товара
Игрушки для купания
Возраст
от 6 мес.
Комплектация
6 игрушек, упаковка
Материал
ПВХ
Пол
унисекс
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
А ваш ребёнок знает, какие животные обитают в Африке? Самое время их изучить, и для этого совсем не обязательно «детям в Африке гулять»!
Весна. Набор "Животные Африки" ПВХ арт.В4145 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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